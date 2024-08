IKEA spouští platformu pro prodej použitého nábytku

IKEA, švédský nábytkářský gigant, se rozhodla rozšířit své aktivity na pole digitálních tržišť a konkurovat zavedeným platformám jako eBay, Craigslist nebo Gumtree. Společnost oznámila spuštění nové platformy s názvem IKEA Preowned, která umožní zákazníkům vzájemně prodávat a nakupovat použitý nábytek IKEA. Tento krok představuje významnou změnu v obchodní strategii IKEA, která se v posledních letech soustředí na digitalizaci a rozšíření svého online portfolia.

Podle Jespera Brodina, generálního ředitele společnosti Ingka, která je hlavním provozovatelem obchodů IKEA, bude platforma Preowned testována v Madridu a Oslu do konce roku 2024. Brodin dále uvedl, že cílem je zavést tuto platformu globálně, čímž by IKEA posílila svou pozici na trhu second-handového nábytku. „Byl to sen, který se už nějakou dobu připravuje,“ řekl Brodin v rozhovoru pro Financial Times. „Jsme na místě, kde můžeme dělat pokročilejší a cool věci. Existuje neuvěřitelná důvěra ve společnost rozvíjející se v digitální oblasti.“

Tento krok je součástí širší transformace společnosti, která se za poslední roky proměnila z tradičního prodejce nábytku v centru města na komplexní platformu, která zahrnuje online prodej, služby montáže a nyní i tržiště pro použitý nábytek. IKEA již nějakou dobu vykupuje použitý nábytek od zákazníků a dále ho prodává ve svých obchodech, ale nová platforma přináší tuto službu na zcela novou úroveň.

IKEA Preowned: Jak to funguje?

Platforma IKEA Preowned umožní zákazníkům vložit na webovou stránku své vlastní inzeráty s použitým nábytkem. Ti mohou přidat své fotografie, popisy a stanovit vlastní cenu. Systém IKEA s umělou inteligencí pak generuje dodatečné propagační materiály, jako jsou profesionální fotografie a přesná měření. Kupující si následně může nábytek vyzvednout přímo u prodejce. Prodejci budou mít na výběr, zda chtějí obdržet platbu v hotovosti nebo formou poukázky na nákup v IKEA, která bude navýšena o 15 %.

IKEA plánuje, že výpisy na platformě budou zpočátku zdarma. Nicméně Brodin uvedl, že v budoucnu by společnost mohla zavést „symbolický poplatek“ za tuto službu. „Budeme ověřovat celý rozsah včetně ekonomiky. Pokud nabídku využívá mnoho lidí k získání slevy u IKEA – je to dobrý způsob, jak se znovu spojit se zákazníky. jsem velmi zvědavý. Myslím, že to dává obchodní smysl,“ řekl Brodin.

Odpověď na ekologické výzvy a změny v nákupních zvyklostech

Zavedení platformy Preowned je v souladu s dlouhodobými cíli IKEA, která usiluje o to, stát se do roku 2030 „oběhovou a klimaticky pozitivní“ společností. To znamená, že společnost nejenže plánuje minimalizovat svůj ekologický dopad, ale také chce aktivně přispívat k udržitelnosti a obnově životního prostředí. Tento cíl zahrnuje také podporu recyklace a opětovného použití výrobků, což je přesně to, co platforma Preowned umožňuje.

Kromě toho je tento krok také reakcí na měnící se nákupní zvyklosti spotřebitelů, kteří stále více preferují nákup použitých věcí, aby snížili svou ekologickou stopu. Rostoucí popularita second-handového trhu v posledních letech výrazně ovlivnila chování zákazníků, a IKEA se snaží tuto změnu využít ve svůj prospěch.

Budoucnost IKEA: Digitální transformace a nové služby

Pandemie COVID-19 urychlila digitální transformaci IKEA, která původně plánovala zavést globální online prodej v horizontu tří let. Nicméně, jak uvedl Brodin, IKEA byla nucena tento proces urychlit a během pouhých šesti týdnů přejít na plně digitální prodej. „Byla to pro nás otázka přežití,“ přiznal Brodin. „Digitální transformace nás zachránila.“

IKEA však nechce zůstat pouze u online prodeje nábytku. Brodin naznačil, že v budoucnu by společnost mohla rozšířit své služby i o další oblasti, jako jsou finance, plánování domova nebo dokonce služby spojené s bydlením. Tržiště Preowned by pak mělo být jednou z klíčových součástí této nové platformy.

Závěrem lze říci, že IKEA tímto krokem nejenže rozšiřuje své obchodní aktivity, ale také posiluje svou pozici na trhu, který je stále více orientovaný na udržitelnost a digitální technologie. Platforma Preowned má potenciál stát se významným hráčem na trhu second-handového nábytku a přinést zákazníkům nové možnosti, jak nakupovat a prodávat nábytek způsobem, který je jak ekologický, tak ekonomický.