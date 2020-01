Indie je díky Číně druhým největším trhem s mobilními telefony, předehnala USA

Před několika lety se na pozici největšího trhu na světě probojovala Čína. Dlouho však na tomto místě setrvávaly Spojené státy americké, které se tímto dostaly na druhé místo. Bohužel pro Spojené státy americké se nyní ukazuje, že ani na této pozici se dlouho „neohřály“.

Společnost Counterpoint Research uveřejnila zprávu, ze které vyplývá, že druhým největším trhem se smartphony na světě se stala Indie. Jen pro představu – v loňském roce bylo do Indie importováno přes 158 milionů chytrých telefonů. Podle odborníků to může do značné míry být způsobeno také nárůstem čínských výrobců válčících na trhu především cenou.

Důkazem toho je i skutečnost, že zhruba 72 % ze všech dodaných telefonů pochází z továren Xiaomi, Vivo, Realme a Oppo. Za stálici se zde dá považovat třeba i společnost Samsung, která se dlouhodobě drží na druhé pozici. V roce 2019 konkrétně zaujímala 21 % indického trhu se smartphony.

Tempo růstu indického trhu je však zcela pochopitelné a má hned několik důvodů. Jedním z nich je bezpochyby neustále se rozrůstající populace. Druhým důvodem pak je i zvyšující se životní úroveň. Jinými slovy to znamená, že si více lidí může dovolit zakoupit mobilní telefon. Je potřeba ale zdůraznit, že čínské mobilní telefony přišly o svůj trh v USA a z toho důvodu musely hledat jiné odbytiště. Spojené státy mají podle posledního sčítání obyvatel 328 milionů obyvatelů, kdežto Indie má 1,352 miliard obyvatelů, což opodstatňuje rozhodnutí výrobců.