Indie se vydala na Měsíc, vyslala vlastní sondu Čandrájan-2. Uspějí tentokrát?

V Indii mají tento týden velkou slávu, protože úspěšně vypustili do vesmíru svoji sondu Čandrájan-2 (ve volném překladu Měsíční loď 2). Ta by se měla pokusit o měkké přistání na Měsíci někdy v průběhu září. Tento manévr se prozatím podařil pouze Spojeným státům, Rusku a Číně.

Raketa GSLV Mk.3 odstartovala z indického kosmodromu Šríharikóta přesně podle harmonogramu v pondělí v 11.13 SELČ. K úspěšnému startu poděkoval na twitteru i indický premiér Naréndra Módi:“Díky Čandrájanu se indický lunární program významně posune vpřed. Naše současné znalosti o Měsíci se podstatně rozšíří.“

Special moments that will be etched in the annals of our glorious history!



The launch of #Chandrayaan2 illustrates the prowess of our scientists and the determination of 130 crore Indians to scale new frontiers of science.



Every Indian is immensely proud today! pic.twitter.com/v1ETFneij0