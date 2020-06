Injustice, mlátička s hrdiny z DC Universe, je dočasně zdarma pro PC, Xbox a PS4

V poslední době se nám na herní scéně rozmohl takový krásný zvyk. Vývojáři zprava zleva poskytují své výtečné tituly zcela zdarma k mání, počínaje Epic Games Store a tentokrát i Steamu konče. Kdežto Epic Games Store nadělují některý z úspěšných titulů z minulosti prakticky každý druhý týden, na Steamu a ostatních platformách se taková laskavost často nevídá.

Injustice: Gods Among Us tak nyní naleznete zcela zdarma na Steamu a obchodem pro Playstation 4 a Xbox One až do 26. června, a to v ultimátní edici obsahující všechny dosavadní expanze. Přestože se na konzolích rozdává titul jen pro současnou generaci, těšit se ovšem mohou i majitelé Xbox 360. Stačí si hru vyzvednout ve verzi pro novou generaci, následně zavítat na starší konzoli do seznamu zakoupených titulů, kde si Injustice budete moci stáhnout v kompatibilní verzi. Podobné možnosti ovšem majitelé Playstationu využít nemohou, neboť Sony své platformy striktně odděluje.

Injustice: Gods Among Us pochází od vývojářů NetherRealm Studios, kteří hru pod taktovkou Warner Bros již v roce 2013. V průběhu času se titul dočkal i svého pokračování v roce 2017, který titul posunul graficky, herně, přidal i několik dalších superhrdinů a v mnohém předčil i mateřskou sérii Mortal Kombat. Jednička ovšem ostudu neudělá ani po sedmi letech, a rozhodně si jí užijete na dlouhé večery.