Instagram jde proti šikaně v USA: Učitelé mohou nově nahlašovat účty tyranů

Až dosud platilo, že pokud se šikana odehrávala online, mimo školní budovu, pedagogové často jen bezmocně přihlíželi. Instagram chce tento problém částečně vyřešit – nově totiž spouští program pro školy, který jim umožní přímo nahlašovat problematické účty, příspěvky i komentáře.

Program je otevřený všem základním a středním školám v USA, které se mohou jednoduše registrovat a získat přístup ke speciálním funkcím. Po nahlášení případu bude Meta reagovat do 48 hodin, což je oproti běžné zákaznické podpoře významně rychlejší reakce.

Školy dostanou i přehled o tom, co se děje

Součástí programu je i nová sekce „School resources“, kde školy uvidí aktuální stav nahlášených případů, včetně toho, jak Meta reagovala. Instagram také poskytne vzdělávací materiály pro učitele, rodiče i samotné žáky – jak se na internetu bezpečně chovat a jak poznat kyberšikanu včas.

Školy, které se do programu zapojí, získají na svém profilu speciální odznak, který upozorní uživatele na jejich účast. Po kliknutí na něj se zobrazí další informace o iniciativě a jejích cílech.

Zdroj: Shutterstock

První testy ukázaly slibné výsledky

Program vznikl ve spolupráci s International Society for Technology in Education (ISTE) a Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Prvních 60 škol, které systém testovaly, už hlásí pozitivní výsledky – zejména v oblasti rychlejší reakce na nahlášené případy.

Meta přiznává, že program vznikl na základě zpětné vazby od rodičů, kteří volali po efektivnějším způsobu, jak své děti před kyberšikanou chránit.

Přísnější režim pro děti i reakce na kritiku

Tento krok přichází v době, kdy Meta čelí kritice i žalobám za to, jak její aplikace ovlivňují psychiku dětí a dospívajících. Několik států USA a další země zvažují omezení přístupu dětí k sociálním sítím nebo zavedení přísnějších podmínek.

Meta už dříve zavedla tzv. Teen Accounts – účty pro uživatele mladší 16 let, které jsou ve výchozím nastavení soukromé a mohou být upravovány pouze rodiči.

Začátek větší změny?

Zatím je program dostupný pouze v USA, ale pokud se osvědčí, lze očekávat jeho rozšíření i do dalších zemí. Školy, které mají zájem se zapojit, se mohou registrovat prostřednictvím čekací listiny na Instagramu.

Otázkou zůstává, jestli takový krok přijde včas – a jestli bude skutečně účinný i proti anonymním nebo falešným účtům. Jisté ale je, že učitelé teď konečně dostali možnost do online světa zasáhnout – a to je změna, kterou vítají jak školy, tak rodiče.