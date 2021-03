Iron Dome může zasahovat bezpilotní letouny i střely

Počátkem února oznámilo Izraelské ministerstvo obrany provedení série testů nové verze protiraketového systému Iron Dome (v překladu Železná kopule). Podílela se na nich vládní organizace IMDO (Israel Missile Defense Organization) se společností Rafael Advanced Defense Systems, která po polovině měsíce přišla s vlastním oznámením o proběhlých zkouškách systému. Přesná povaha vylepšení upřesněna vcelku pochopitelně nebyla.

Oznámeno bylo, že testy probíhaly na jihu Izraele za asistence příslušníků ozbrojených sil IDF. Během zkoušek antirakety zasahovaly proti raketám vypáleným v salvách i většímu počtu bezpilotním prostředkům UAV (Unmanned Aerial Vehicle), které se na současných bojištích stávají vzhledem ke svému rozšíření stále větší hrozbou. Pro co nejvěrnější simulaci byly použity jako cvičné terče přímo pro to určené bezpilotní letouny Qinetiq Banshee. Ty byly mimochodem využity už při lednových střelbách na pobřeží. Nově bude moci Iron Dome zasahovat také proti řízeným střelám, což mělo být vyzkoušeno už koncem minulého roku.

