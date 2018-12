Iron Man by byl pyšný: Helma s chytrým plexisklem je snem každého motorkáře

Netflix chystá animovaný seriál na motivy Ingress, hry od tvůrců Pokémon GO lukas-cihak 07/10/2018 09:00:00 Studio Niantic pracuje na nové verzi své oblíbené mobilní hry Ingress, zvanou Ingress Prime. Společně s ní by měl být vydán i nový animovaný seriál Ingress: The Animation, z dílny Netflixu. https://cdr.cz/sites/default/files/ingress1.jpg

Netflix chystá animovaný seriál na motivy Ingress, hry od tvůrců Pokémon GO 10. 7. 2018 | Lukáš Čihák | diskuse (0) Studio Niantic pracuje na nové verzi své oblíbené mobilní hry Ingress, zvanou Ingress Prime. Společně s ní by měl být vydán i nový animovaný seriál Ingress: The Animation, z dílny Netflixu.