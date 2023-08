Ivacy VPN je napadena hackery: Používají ji k šíření malwaru

VPN je obvykle považována za užitečný a spolehlivý nástroj pro zvýšení vašeho soukromí a bezpečnosti na internetu. Ale může být VPN sama o sobě nebezpečná? Co když je používána k šíření malwaru, který může poškodit vaše zařízení, ukrást vaše osobní údaje nebo vás vydírat? To je přesně to, co se stalo s jednou VPN službou, která byla nedávno odhalena jako falešná a škodlivá.