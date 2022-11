Jak postupovat při dopravní nehodě?

Zdroj: Shutterstock

Zažít autonehodu nechce určitě nikdo, ale vždy je lepší být při nejmenším připraven a vědět, co v případě takového neštěstí dělat. Rozhodně je vždy lepší učinit vše v rámci prevence, abyste případné autonehodě předcházeli. Jinými slovy být ve střehu, i když jste na hlavní silnici a máte přednost.

Pokud se vám nějaká taková nepříjemnost stane, rozhodně je dobré vědět, co přesně máte udělat. V první chvíli jsou samozřejmě všichni zúčastnění ve velkém šoku nebo ještě hůře zranění. Vždy se ale vyplatí zachovat chladnou hlavu a mít naučené kroky, co přesně dělat. Pro jistotu jsme vám tyto kroky shrnuli v tomto článku, od těch logických až po ty, které by vás ve vypjaté chvíli nemuseli okamžitě napadnout:

jako první musíte samozřejmě zastavit vozidlo a vypnout motor

hned poté je zapotřebí viditelně označit místo nehody, což znamená zapnout výstražná světla a umístit výstražný trojúhelník na silnici před nehodu

dle zákona si pak musíte obléci reflexní vestu

pak je zapotřebí vrátit se k místu nehody a zjistit stav účastníků nehody, a to včetně spolujezdců, cyklistů a chodců

pokud zjistíte, že někdo utrpěl nějaká zranění, musíte okamžitě zavolat složky Integrovaného záchranného systému na čísle 112 a případně začít ihned dle pokynů pracovníka na lince 112 začít s poskytováním první pomoci

někteří účastníci dopravní nehody se chtějí uklidnit, a proto posléze požijí alkoholické nápoje, omamné látky či psychotropní látky. Silně ale doporučujeme se požití těchto látek vyvarovat, protože až policie začne případ vyšetřovat, našla by vám v krvi alkohol, THC či další zakázané látky za volantem a viníkem nehody byste se tak pravděpodobně mohli stát vy.

V ideálním případě nepřemisťujte vozidla, ledaže by výrazně bránili v provozu. V tomto případě vyznačte a nafoťte polohu vozidel po nehodě a havarovaná vozidla odstraňte tak, aby mohl být obnoven provoz.

V případě, že došlo k poškození veřejně prospěšného zařízení, jako je sloup veřejného osvětlení nebo dopravní značka, musíte tuto skutečnost také nahlásit policii

Dále je doporučeno, abyste si spolu s dalšími účastníky dopravní nehody a případnými svědky prokázali svoji totožnost.

Pokud jsou všechny předchozí kroky splněny, můžete si vyplnit společně formulář o hlášení dopravní nehody pro pojišťovnu.

V některých případech se může stát, že druhý řidič s vámi nebude souhlasit v pohledu na to, jak se nehoda stala nebo nebo ochoten formulář vyplnit. V takovém případě opět zavolejte policii a zapište si registrační značku druhého vozidla, které bylo účastno dopravní nehodě.

Veškeré výše uvedené kroky jsou přímo doporučovány Policií ČR a není dobré jejich pořadí přeskakovat. V minulosti již bylo mnoho dopravních nehod, které byly spíše banální, ale tím, že si účastníci nevzali reflexní vestu a neoznačili místo nehody výstražným trojúhelníkem, přijelo jiné auto, které narazilo do již havarovaných aut a z banální nehody byla smrtelná nehoda.