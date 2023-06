Jak stahovat Reels z Instagramu? Nová funkce vám brzy umožní sdílet krátká videa

Funkce je v momentální chvíli k dispozici pouze pro uživatele v USA na mobilních zařízeních. Ti si zároveň mohou také zvolit nastavení, které blokuje ostatním uživatelům stahování jejich Reels, ale podmínkou je veřejný účet.

Co jsou Reels?

Reels jsou krátká videa, která mohou mít délku až 60 sekund. Uživatelé si přitom mohou vybrat z různých efektů, filtrů, hudby a textu, aby vytvořili zajímavý obsah. Objevují se na samostatné záložce, která je součástí profilu uživatele a také na speciální stránce Explore, kde se zobrazují Reels od ostatních uživatelů. Jsou inspirovány aplikací TikTok, která je dnes velmi populární mezi mladými lidmi.

A tato funkce tomu dodá korunu

Je docela důležitá, jelikož umožní uživatelům sdílet tato videa i na jiných sociálních sítích nebo je uložit do svých zařízení. To může pomoci zvýšit popularitu a dosah Reels a přilákat nové uživatele na Instagram. TikTok má tuto funkci již dlouho a je to jeden z důvodů, proč se jeho videa šíří po internetu takovou rychlostí, jako jsme zvyklí. YouTube rovněž začal přidávat vodoznaky do videí Shorts vytvořených na počítači, pravděpodobně chce také upozornit na svou funkci krátkých videí.

Instagram ovšem není příliš přístupný, co se sdílení videí z externích platforem týče. Společnost Meta sice umožňuje nahrát videa například z TikToku, nicméně její algoritmy je přestaly zviditelňovat ve vyhledávačích a celkově propagovat.

Zdroj: Shutterstock

Stahování Reels není a ani nebude nijak složité. Postačí vám klepnout na ikonu „Sdílet“ pro daný Reel a vybrat „Stáhnout“. Ze zveřejněných snímků se zdá, že stažené Reels budou označeny logem Instagramu a názvem účtu, stejně jako tomu je na TikToku. Uživatelé si ale musí být stále vědomi, že tím mohou porušovat autorská práva nebo soukromí některých tvůrců. Mosseri však říká, že je „stahování víceméně omezeno na obecná zájmová témata a klíčová slova, které jsou v souladu s pravidly komunity Instagramu“.