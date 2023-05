Jak Xiaomi dobývá indický trh: Plánuje lokální výrobu sluchátek a reproduktorů

Xiaomi je nejprodávanější značkou smartphonů v Indii, kde má podíl přes 28 % na trhu. Společnost také nabízí širokou škálu dalších produktů, jako jsou televize, notebooky, chytré hodinky nebo sluchátka. V současnosti vyrábí 99 % svých smartphonů a 85 % svých televizorů v Indii prostřednictvím místních partnerů.

Společnost chce prý rozšířit svou lokální výrobu i na další kategorie produktů, zejména na bezdrátové audio produkty, jako jsou sluchátka nebo reproduktory. Tyto produkty jsou stále populárnější mezi indickými spotřebiteli, kteří hledají levné a kvalitní alternativy k dražším značkám.

Podle Jaina je dovoz bezdrátových audio produktů z Číny nebo jiných zemí velmi nákladný a zvyšuje cenu pro konečného zákazníka. Proto společnost hledá vhodné partnery a dodavatele v Indii, kteří by jí pomohli sestavit lokální dodavatelský řetězec a zajistit kvalitu a dostupnost produktů.

Zdroj: Shutterstock

Jain odhadl, že by s tímto mohli započít do konce letošního roku nebo začátkem příštího roku. Dodal, že společnost také plánuje investovat do rozvoje místních talentů a inovací v oblasti hardwaru i softwaru.

Xiaomi se snaží upevnit svou pozici na indickém trhu, který je pro ni klíčový pro globální růst. Přitom čelí silné konkurenci ze strany jiných čínských značek, jako jsou Oppo nebo Vivo, ale také od korejského Samsungu nebo amerického Applu. Vypadá to, že společnost má v plánu nabízet indickým zákazníkům nejlepší produkty za nejlepší ceny a zároveň podporovat místní průmysl a zaměstnanost.