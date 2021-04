Jak zjistit, zda jste obětí úniku dat z Facebooku? Zkuste tyto dva nástroje

Zdroj (Pixabay.com)

Před několika málo dny jsme vás informovali o největším úniku dat v historii Facebooku, kdy se měla na veřejnost dostat data od 533 milionů uživatelů a mezi tím i více jak milionů Čechů. Mezi těmito údaji samozřejmě nechybí jméno, datum narození, telefonní číslo nebo e-mail. Zprvu se Facebook nechtěl vůbec vyjádřit, ale posléze napsal, že se jedná o staré údaje z roku 2019.

Tím však jeho vina není o nic menší. Mnoho uživatelů se tak ptá, zda je nějaká možnost, jak mohou zkontrolovat, zda nepatří mezi oběti. K dispozici je hned několik nástrojů, které údajně prohledají data z uniklé databáze a ověří, zda se vámi zadaná e-mailová adresa či telefonní číslo nachází mezi oběťmi. Sami si však položte otázku, zda těmto nástrojům věříte a zda jen neakumulují tyto informace pro vlastní účely.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt