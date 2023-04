Jak zkontrolovat ojetý vůz před nákupem: Průvodce pro nezkušené kupující

Automobil je v dnešní době naprostou nezbytností, obzvláště pro rodiny. Nové vozy bývají však pro mnoho občanů příliš drahé, a musejí se tak ohlížet po ojetých vozech. Při nákupu ojetin je ale zapotřebí dát si pozor na pár věcí a zkontrolovat si, zda jejich udávaný stav odpovídá skutečným najetým kilometrům. Níže si proto představíme, jak zkontrolovat stav a historii ojetého vozu před tím, než ho zakoupíte.

VIN kód – co to je a kde ho nalezneme?

VIN je zkratka pro Vehicle Identification Number a jde o 17-místný kód, který se asi nejlépe dá připodobnit rodnému číslu vozidla. Jeho umístění je pak různé a liší se podle druhu vozidla i podle značky a modelu. Pokud ho ale nemůžete nikde najít, určitě musí být napsaný v technickém průkazu, a to jak ve velkém, tak v malém.

Která vozdila mají VIN?

I když je VIN kód nejčastěji spojován s automobily, můžeme ho nalézt i u dalších dopravních prostředků, jako jsou:

osobní automobily

motocykly

užitkové automobily

obytné vozy

autobusy

Jak ověřit VIN kód?

Na internetu existuje hned několik možností, jak můžete ověřit VIN kód a ujistit se o historii vozu, který chcete koupit. Každý prodejce by vám měl VIN kód vozu poskytnout ještě před samotnou koupí, tedy pokud nechce nic skrývat, a vy si tak můžete bez problémů ověřit původ.

Bohužel se můžete setkat při výběru ojetého vozu, že natrefíte na falešný inzerát, který nabízí velice výhodnou koupi ojetého vozu, které pochází třeba i ze zahraničí. V takovém případě si určitě vyžádejte VIN a důkladně si vozidlo prověřte a ujistěte se, že se nejedná o vozidlo spojené s nějakou nelegální činností.

Ne zřídka se také stává, že vám někdo chce prodat automobil, který má dle ověření VIN vše v pořádku. Problém ale může být, že vám prodejce prodá automobil s jinými doklady, resp. v technickém průkazu je uveden jiný VIN kód, než je na vozidle vyražen na motoru nebo ve dveřích. V případě, že se kódy neshodují, může se jednat i o odcizené auto. Tomu může nasvědčovat i rychlé vyjednávání a extrémně nízká cena.

Koupě vozu od osoby v exekuci

Levná nákupní cena ojetého vozu může signalizovat i jiné neblahé skutečnosti. Může se například jednat o vozidlo od majitele, který je v exekuci. V České republice evidovala Exekutorská komoru ČR v roce 2020 více než 4 miliony exekucí u více než 700 tisíc lidí. Zdánlivě se vám může zdát, že koupit vozidlo od člověka v exekuci není nic špatného. Zdání ale klame.

V případě, že tento fakt opominete, může přijít exekutor za vámi a zabavit vám nově zakoupené vozidlo, a to i přes platnou kupní smlouvu či zaplacenou kupní cenu. Dalším faktem, v případě exekucí, je zjistit si konkrétního majitele vozidla. Prodávající totiž nemusí být majitel. Když znáte majitele, můžete si ho v evidenci na internetu prohlédnout a prověřit, zda na něj není uvalena exekuce.

Jak zkontrolovat stav ojetého auta?

Před každou koupí ojetého automobilu je naprosto zásadní osobní prohlídka a projížďka automobilu. Pokud vám to někdo z prodejců nechce umožnit, je pravděpodobné, že byste si tímto obchodem příliš radost neudělali. Je jasné, že ne každý je automechanik nebo se v automobilech vyzná. Mnozí řidiči jsou zkrátka jen obyčejní uživatelé.

V takovém případě se vyplatí dohodnout se s automechanikem, kterého vezmete s sebou na prohlídku. Další variantou je dohodnout se s prodejcem, že zavezete vozidlo do servisu, aby vám nějaký nezavislý odborník sdělil jeho objektivní názor na technický stav vozu. Výměnou za to bude sice chtít pár stovek korun, ale při koupi špatného vozu byste do vozidla investovali daleko více.

Autobazary pak velice často ujišťují své zákazníky, že jejich servisní technik automobil důkladně prohlédl. I přesto si trvejte na kontrole u nezávislého technika. Servisní technik zaměstanný autobazarem již z principu věci nepůjde ve svém tvrzení proti svému zaměstnavateli a jeho názor je tak dosti subjektivní. Jeho úkol je spíše sestavit automobil do pojízdné podoby a přesvědčit klienta, aby si ho koupil.

Na co si dát pozor při kontrole automobilu zvenčí

I když nejste vyloženě technický typ, doporučíme vám níže několik kroků, ve kterých se i vy sami můžete přesvědčit o skutečném stavu vozidla. Jako první byste měli zahájit kontrolu technického stavu vašeho vyhlídnutého vozu prohlídkou zvenčí.

Barva karosérie – Pečlivě si prohlédněte, zda barva a odstín karosérie je celistvá a všude stejná. Pokud narazáte na lehce odlišné odstíny či fleky, znamená to, že karosérie byla opravovaná a může se jednat o bouraný automobil.

Tloušťka laku – Existují speciální měrky, pomocí které si změříte tloušťku laku. V případě, že bylo auto bourané, se v servisu pokusí pomocí speciálního tmelu nahradit rozbitou karosérii, zbrousit tmel a následně nastříkat co nejpodobnější barvou. Občas se ale stane, že tmelu přidají více a rozdíl je patrný již na pohled. Když se postavíte čelem proti autu a porovnáte jednotlivé linie automobilu na pravé a levé straně, můžete takovou nesrovnalost odhalit.

Lakování – Jak již vyplývá z předchozích dvou bodů, může nastat případ, že v servisu nabouranou část karosérie nahradí tmelem a kytovací hmotou, povrch zbrousí a vše přestříká barvou a zalakuje. Právě drobné zastříkané smetí, nejrůznější nerovnosti, dolíčky nebo jakékoliv podezřelé fleky na okrajích karosérie, v ohybech či u těsnících a ukončovacích lišt mohou značit, že automobil byl přelakován.

Lícují spáry – Aby technici a autobazary zamaskovali fakt, že byl automobil nabourán, pokouší se vyměnt i celé díly. Tím pádem nepoznáte rozdíl v lakování či povrchové úpravě, ale můžete poznat rozdíl tak, že přejedete prstem po spárách mezi jednolivými díly karosérie. Pokud zaznamenáte, že jednotlivé díly k sobě nesedí, že má spára nestejnoměrnou šířku nebo že je zde vůle, může to být opět signálem, že bylo auto bourané.

Světla a těsnění oken – Právě svítidla, směrová svítidla nebo těsnění u oken nám může mnohé prozradit. Při přestříkávání vozidla se obvykle tyto části zadělávají krycí fólií, což ale není nikdy dokonalé a ani technici příliš nedbají následného začištění. Proto můžete občas spatřit na těchto částech stopy po stříkání karosérie.

Koroze – Dopravní nehoda není zdraleka jediným důvodem, proč se opravuje karosérie. Dalším dobrým a častým důvodem je koroze, kdy majitel vozidla potřebuje projít přes technickou kontrolu a zároveň chce, aby jeho vůz vypadal v lepší kondici, než jaká je skutečnost. Korozi pod lakem můžete odhalit pomocí puchýřků a prasklinek zejména ve spodních částech karosérie.

Šrouby – Šrouby, které drží karosérii, jsou zpravidla nastříkány lakem stejné barvy jako karosérie. Pokud je tento lak ze šroubu odstraněn či je narušen, svědčí to o tom, že na šroub byl nasazen klíč a daný díl byl vyměněn.

Zdroj: Shutterstock

Na co si dát pozor při kontrole automobilu zevnitř?

Opotřebování interiéru – Již první pohled mnohdy napoví ohledně celkové opotřebovanosti. Při kontrole interiéru dbejte na polstrování, čalounění, plastové díly nebo množství škrábanců a oděrek.

Volant, pedály, řadící páka – Pokud se někdo snaží zamaskovat přílišné opotřebení, může použít potahy na sedadla, ale co málokdo vymění jsou pedály, volant nebo řadící páka. Tyto komponenty musí být úměrně opoptřebeny vzhledem k počtu udávaných najetých kilometrů. Pokud ale máte tyto komponenty neúměrně opotřebené nebo naopak jsou zcela nové, měli byste rozhodně zbystřit.

Najeté kilometry – Při kontrole interiéru si zkontrolujte i počet najetých kilometrů a musíte posoudit, zda tento počet odpovídá celkovému opotřebení vozu.

Rozdílné interiérové prvky – Z výroby automobil většinou vyjede se sladěným interiérem, tzn. volant sedačky i textílie interiéru jsou buď stejné barvy nebo alespoň sladěny. Pokud zde máte např. modrý volant a zelené sedačky, je jasné, že interiér byl upravován.

Koukněte do kufru – Do prohlídky interiéru určitě musíte zahrnout i prohlídku zavazadlového prostoru a zároveň musíte zkontrolovat stav a přítomnost veškerého přislušenství, jako jsou koberečky, všechny plastové kryty, rezervní kolo, hever a další.

Kryty airbagů – Pokud nebude jakýkoliv kryt airbagu sedět, a to jak na předních místech, na stranách i v zadní části, je to nechvalný důkaz toho, že airbagy byly použity – jinými slovy toto auto bylo zcela jistě nabouráno.

Kontrolky – Rozhodně zkuste při kontrole automobilu ho nastartovat. Při startování věnujte dostatečnou pozornost i kontrolkám. Všechny kontrolky by se totiž v první fázi měly rozsvítit a v té druhé zhasnout.

Na co si dát pozor při kontrole motoru?

Čistota a pořádek – Jako první hned po otevření kapoty byste určitě měli zkontrolovat pořádek, suchost a čistotu. Nikde byste neměli vidět olejové skrvny, popraskané těsnění, pororažený chladič či na první pohled amatérsky dělanou elektroinstalaci.

Pozor na olej – Veškeré nádoby, ve kterých se ve voze uchová olej jsou dokonale utěsněné, a proto pokud někde vidíte unikat olej, může to být buď z motoru nebo z převodovky. Každopádně to znamená určité problémy a je nutné minimálně zkontrolovat auto ještě na zvedáku či heveru. Stejně tak by neměla být olejová vana nikde poškozená nebo by neměly být patrny známky jejího dodatečného svařování.

Chladící kapalina – Před tím než vůbec nastartujete, otevřete si víko od nádoby na chladící kapalinu a zkontrolujte víčko ze spodní strany. Chladící kapalina není vůbec mastná, a pokud zaznamenáte na spodní straně víčka lesklý film či emulzy, znamená to, že do chladící kapaliny prosakuje olej – jinými slovy je zde problém s utěsněním motoru. Cena za dodatečnou opravu se může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun.

Motor za studena – Když motor za studena nastartujete, nechte ho chvíli běžet a pozorujte. Výkon motoru musí být konstatní, tzn. výkon nesmí kolísat a po přidání plynu musí být reakce okamžitá bez jakéhokoliv prodlení. Samozřejmostí je i to, že si dáte pozor na veškeré neobvyklé zvuky, jako je klepání, chrastění či škytání. Zde je důležité zmínit, aby byl motor skutečně studený. Bohužel mnohé autoservisy o tom vědí, a proto před vaši plánovanou projížďkou a kontrolou nechají motor nastartovný třeba 30 minut a všechny tyto problémy prakticky zmizí.

Zdroj: Shutterstock

Na co si dát pozor při kontrole podvozku?

Zvedněte si auto – V každém případě trvejte na tom, že chcete vidět automobil ze spodu, ať už na rampě či zvedáku. Právě ze spodu se dá odhalit mnoho věcí a nedostatků.

Koroze – U ojetých automobilů se pravděpodobně setkáte na podvozku s korozí. Otázkou ale je, zda je míra koroze ještě v normě nebo zda je to již příliš. Pozornost věnujte určitě výfuku, svárům či nejrůznějším deformacím.

Pneumatiky – Pneumatiky mají být především rovnoměrně sjeté, protože nerovnoměrné opotřebení svědčí o špatné geometrii, sbíhavosti kol, pérování nebo dokonce o prodělané těžké dopravní nehodě.

Jak vypadá vozidlo po vytopení?

První známkou toho, že byl interiér zatopen jsou zbytky písku a bahna, které jsou pod plastovými částmi interiéru. Snažte se nakouknout pod čalounění či prahové lišty a koberce.

Zatopení interiéru také poznáte podle toho, že čalounění zapáchá po bahně a jsou na něm drobné skvrnky popřípadě i začínající plíseň.

Na co si dát pozor při zkušební jízdě?

Včele doporučujeme absolvovat zkušební jízdu se studeným motorem. Zkuste sešlápnout plyn a pozorujte plynulost zrychlení, což znamená bez nějakých cukání či zvláštních a neobvyklých zvuků.

Zkušební jízda by měla být dostatečně dlouhá, aby se motor stihnul zahřát. Po zahřátí si dávejte pozor na to, jestli vůz jeden rovně a nezanáší třeba k jedné straně.

Hodně se dá odpozorovat i podle zvuku motoru v různých otáčkách. Plechový zvuk, praskavý nebo jakkoliv jinak neobvyklý zvuk může signalizovat špatné tlumiče, ložiska či problém se zavěšením kol.

Za pozornost určitě stojí věnovat svůj čas i brzdám a brzdné dráze, která má být optimální. Samotný brzdový pedál by při jízdě neměl nikterak vibrovat nebo klepat, což by mohlo signalizovat třeba závadu na brzdových kotoučích. Při sešlápnutí brzdy by auto nemělo táhnout do strany, což by znamenalo zase problém s brzdovým třmeny.

Jako poslední určitě musíte vyzkoušet všechny tlačítka, ovladače i kontrolky. Případná reklamace u ojetých vozů se vztahuje pouze na tzv. skryté vady, což jsou ty závady, které jste nemohli prokazatelně odhalit během testovací jízdy.

Na co si dát pozor u technického průkazu?

U autobazarů se vám do ruky asi velký technický průkaz nedostane, ale pokud si kupujete ojetý automobil u soukromníků, velký technický průkaz by vám měl být předložen

Určitě si jako první zkontrolujte, zda souhlasí údaje v technickém průkazu s realitou, jako například zda souhlasí VIN kód či údaje na identifikačním štítku umístěného ve dveřích.

Jak již bylo řečeno výše, vždy si dávejte pozor na majitele vozu. Majitelem totiž může být nejen osoba, se kterou jednáte, ale třeba banka či leasingová společnost. V tomto případě je zapotřebí mít k dispozici dokument, který potvrzuje ukončení úvěru či leasingu a zároveň i plnou moc pro přepis vozidla na nového majitele.

Z dalších údajů snadno zjistíte, kdy byl automobil poprvé registrován v České republice nebo zda vozidlo pravidelně procházelo technickými kontrolami.

Poslední, na co byste si u technického průkazu měli dát pozor je příliš velký počet majitelů. Každý majitel se totiž mohl na vozidle podepsat a pokud je již vydán druhý technický průkaz, znamená to, že jich bylo skutečně mnoho.

Závěr

Nákup vozidla je vždy důležitým krokem, protože si vybíráte dopravní prostředek ke každodennímu použití na několik budoucích let. Už jen z tohoto důvodu byste měli věnovat určitou pozornost nejen výběru správného automobilu a správné značky, ale také si dát pozor na stav vašeho vozidla. Jde přeci jenom o ojeté vozidlo a vy byste se měli přesvědčit, zda to, co se uvádí o vozidle je pravda či nikoliv.