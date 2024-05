Jaké jsou nejčastější znaky závislosti na sociálních sítích a jak se projevují?

Díky sociálním sítím máme dobrý přehled o tom, co se děje v našem okolí či v zájmových oblastech a můžeme být v kontaktu s lidmi, se kterými bychom se již pravděpodobně ani nepotkali. Bohužel z pohledu odborníků se může na internet a sociální sítě nahlížet jako na drogu.

V našich končinách jsou pak nejpopulárnější sociální sítě Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn a X. Zajímavostí je, že v České republice je aktivních uživatelů sociálních sítí okolo 5 milionů a tito uživatelé stráví denně v průměru 143 minut právě na sociálních sítích.

Zdroj: Shutterstock

Ještě nedávno si lidé asi jen těžko dovedli představit mít závislost na něčem, co nejde nahmatat. Dnes už se asi nikdo nediví. Závislosti na virtuálních drogách se říká netolismus. Odborně pak patří netolismus bezi závislosti nelátkové či behaviorální. Na rozdíl od látkových typů závislostí, jako jsou závislosti na alkoholu či drogách, jsou lidé závislí na určité chování či určité aktivitě jako to bývá u gamblerů.

Závislost se může u různých uživatelů projevovat rozdílně. Vždy ale nalezneme určité znaky, které jsou pro tuto konkrétní závislost typické. Pro jistotu si ty nejvíce rozšířené shrneme v následujících odstavcích.

Pocit radosti a naplnění při online aktivitách

Závislost na sociálních sítích se projevuje hlavní tím, že nedokážete na nic jiného myslet a celý den se na to těšíte. Navíc bez sociálních sítí již nemůžete ani být, takže každou chvilku ve škole či v práci trávíte na mobilu. V těžších stádiích závislosti již ztrácíte pojem o realitě a o čase, takže pro vás není žádný problém zameškat schůzku s rodinou či zapomenout na důležitý úkol. Rozhodně by tak sociální sítě neměly být tím, na co se celý den těšíte a proč pospícháte domů.

Ztrácíte kontrolu nad sociálními sítěmi

Od mnoha alkoholiků jsme slyšeli: „Neboj, mám to pod kontrolou. Až budu chtít, tak s tím seknu!“ Ale v praxi se tak nikdy nestalo. Právě tuto větu rádi opakují závislí a čím více propadli své závislosti, tím více ji říkají. Při jakémkoliv pokusu vymanit se ze závislosti se ale většinou setkají s neúspěchem. Prvním neklamným signálem, že situaci již dávno nezvládáte je, že nedokážete jen tak po hodince na sociálních sítích vypnout mobil.

Nedostupné sociální sítě = apokalypsa

Jako apokalypsu lze nazvat stav, kdy se vám vybije mobilní telefon nebo přijdete o připojení k internetu. V tu chvíli jste jako alkoholik bez své lahve. Začínáte být podráždění a velice nepříjemní. Vaše myšlenky se už nedokáží ubírat jiným směrem než k sociálním sítím a k tomu, že tam běží život vesele dál a vy toho nejste součástí. Odborníci dokonce používá pro tento stav termín FOMO (Fear Of Missing Out), což znamená strach z toho, že něco zmeškáte.

Každodenní život již neřešíte

Při závislosti na sociálních sítích již přestáváte řešit realitu. Již se nedokážete radovat z toho, že jdete na procházku v hezkém lese, ale řešíte to, co někdo napsal ve skupině na Facebooku. Určité signály většinou můžete zaznamenat ze svého okolí, kdy se vaši blízcí či spolupracovníci stěžují, že je neposloucháte, jste myšlenkami mimo nebo na ně nemáte čas.

Zdroj: Shutterstock

Jaká jsou rizika této závislosti?

Každá závislost je v podstatě onemocnění a jako takové s sebou přináší i určitá rizika. Níže si proto shrneme alespoň základní kategorie rizikových faktorů:

Psychické obtíže: Je poměrně logické, že neustálé porovnání mezi vámi a ostatními není pro psychiku dobré. Zároveň zde máme i faktor nenaplněných očekávání, kdy vy čekáte, že vaši přátelé budou nějak reagovat na nejnovější příspěvek. V krajních důsledcích můžou tyto situace vyvolat až depresi či pocity úzkosti a méněcenosti.

Tělesné obtíže: Každý dnes ví, že sedavé zaměstnání není pro naše zdraví vůbec prospěšné. Když pak u notebooku prosedíme celý den nebo máme celý den ohnutou hlavu k mobilu, můžeme očekávat brzké problémy celého pohybového aparátu, zablokovaný krk a záda, syndro karpálního tunelu a z nedostatku pohybu i horší civilizační choroby.

Sociální obtíže: Pokud někdo tráví na sociálních sítích prakticky veškerý volný čas, může to rozhodně silně narušit partnerské vztahy i veškeré vztahy s kamarády a kolegy. Můžeme nabýt fixní ideu, že když máme stovky virtuálních přátel, tak ty skutečné vlastně ani nepotřebujeme.

Jak se můžete takovéto závislosti zbavit?

Zde pak probíhá léčba velice podobně, jako u jiných závislostí. Ty nejčastější způsoby jsou:

Abstinování či kontrolované dávkování drogy

Samozřejmě se jako ideální jeví naprosto a nekompromisně odstavit postiženého od jeho drogy. V dnešní době je ale poměrně problém se zcela vyhnout internetu a sociálním sítím, a proto se řada odborníků přiklání i k tzv. kontrolovanému dávkování drogy, kdy se omezí pobyt na sociálních sítích na konkrétní stanovený čas. Ten si zpravidla stanovuje postižený sám.

Důležité je vytyčit si takové hranice, které dokáže dodržet. Do budoucna pak může být na sebe přísnější a čas postupně zkracovat. Nezbytné je, abyste na sebe byli přístní a neslevili ani minutu. Zde můžete využít některou z volně dostupných chytrých aplikací v telefonu, která vám po určitém časovém intervalu aplikaci zablokuje.

Návrat do reality

Rozhodně není dobře zahodit sociální sítě a místo nich jen sedět na gauči a koukat do stropu. Je zapotřebí najít si nějaký koníček či alternativu, které se budete místo toho věnovat. Většina postižených lidí rázem zjistí, kolik volného času během dne mají a co všechno se dá vlastně za jeden den stihnout. Zde je riziko, že si uvědomí, kolik volného času má, ale neví co s ním – řešení může najít opět ve své droze.

Návštěva u psychologa

Jestliže i vy sami vnímáte, že jste závislí, ale nejste schopni si sami nijak pomoci, vyplatí se navštívit psychologa. Nejde rozhodně o žádnou maličkost a díky této závislosti můžete přijít o svou práci, rodinu, manžela, přátele i sami o sebe. Zároveň se vám bude prakticky přímo úměrně zhoršovat zdraví. Se svým odhodláním udělat něco se sebou a se svým životem proto neotálejte, abyste si to zase nerozmysleli.