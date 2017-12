pavel-strobl Je to zelené, má to zbraň a vypadá to jako králík... Jazz Jackrabbit je na GOGu https://cdr.cz/sites/default/files/jazz_jackrabbit_collection.png 12/04/2017 08:00:00 https://cdr.cz/clanek/jazz-jackrabbit-je-v-prodeji-na-gogu/diskuse Ostatní Zprávy Epic Games Jazz Jackrabbit

4. 12. 2017 | pavel-strobl | Ostatní, Zprávy Jestli jste v druhé polovině devadesátých let hráli počítačové hry a patřily mezi ně i plošinovky, rozhodně vás neminul Jazz Jackrabbit. Herní obchod GOG je znám tím, že prodává i hry, které normálně koupit nejdou. Například se jedná o staré hry typu Doom, Quake a tak podobně. Nyní se do této skupiny her přidal i Jazz Jackrabbit. Tento malý králík typicky zelené barvy musí zachránit princeznu Evu Earlong, kterou unesl zlý želvák Devan Shell. Tak zní příběh v kostce, alespoň pro první díl. Nicméně, na GOGu se začal prodávat i druhý díl hry. Samozřejmostí jsou i všechna „DLC", nebo spíše herní rozšíření, která byla vydána. Cena za jednotlivé díly činí 8,49 € (217 Kč), nicméně do 7. prosince je cena snížena na 7,69 € (197 Kč). Těžko říci, jestli je cena přemrštěná, to už si musí každý rozhodnout sám. Zajímavé je, že ačkoliv Jazz Jackrabbit 2 běží nativně i na Windows 10, je k němu přibaleno i rozšíření JJ2+. To hru obohacuje o lepší multi-player, větší možnosti konfigurace nastavení a v neposlední řadě také napravuje chyby, které již nebyly vývojáři opraveny. Pro běh prvního dílu je zase potřeba DOSBox, jelikož ten nativně neběží ani na Windows 98. Tak co, koupíte si Jazze a zavzpomínáte na staré časy, kdy byl svět ještě v pořádku, nebo už jej doma máte? Zdroje: GOG