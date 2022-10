Je ve vašem telefonu opravdu operační systém Android?

Pokud mluvíme o Androidu je nezbytné si vyjasnit, zda mluvíme o operačním systému. Původní projekt Android, který je postaven na linuxovém jádře je open-source projekt, také známý pod zkratkou AOSP (Android Open Source Project). Open-source znamená, že je volně dostupný a lze si ho přizbůsobit svým potřebám. Mnoho výrobců má potom v telefonu svůj vlastní operační systém postavený na volně dostupném kódu.

Některé ovladače nebo části systému však nejsou open-source, ale tzv. proprietární. Můžeme uvést např. funkci odemčení telefonu pomocí obličeje nebo aplikace Google Play, Maps a další. Volně dostupný Android je vydáván a updatován výhradně společností Google. Nefunguje zde princip známý například z linuxu, kdy je vývoj často silně podporován komunitními vývojáři. Poté co Google vydá update nebo novou verzi Androidu je na dalších výrobcích telefonů, aby změny do svých telefonů implementovali a to někdy trvá a nebo k tomu dokonce někdy vůbec nemusí dojít.

Jako standard operačního systému Android vezmeme telefony Pixel od Googlu, které mají systém v "čisté" podobě. U některých výrobců (např. Motorola) najdeme podobnou verzi Androidu bez výraznějších změn. Dále se potom setkáme s výraznějšími úpravami na straně uživatelského rozhraní, když si výrobce udělá svoji grafickou nadstavbu. Dobrým příkladem je Grace UX (dříve dříve Touchwiz) od Samsungu.

Po některých zákazech od USA byly čínské firmy nuceny vytvořit si vlastní operační systémy a proto se u čísnkých výrobců setkáváme s jinými OS postavenými na Androidu. Xiaomi má svůj operační systém MIUI, Huawei běží na HarmonyOS, Oppo má svůj ColorOS apod. Informace o tom, který používám operační systém, případně z jaké verze Androidu systém vychází jsou vypsané v nastavení telefonu, většinou pod sekcí O telefonu.

Dále existují ještě částečně nebo plně open-source operační systémy. Většinou je jejich jádro také postavené na otevřeném kódu Androidu a lze je nainstalovat na některé běžnější modely s Androidem namísto původního systému. Můžeme zmínit například Sailfish OS, Ubuntu Touch nebo Plasma Mobile. Některé telefony jsou pro tyto alternativní systémy přizbůsobené jako např. PinePhone nebo Librem.