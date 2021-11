Joe Biden podepsal zákon, který zamezuje budoucí návrat Huawei ke Googlu

Zdroj

Je tomu zhruba tři roky, co společnost Huawei dostala zákaz ze strany Spojených států amerických využívat jakékoliv americké služby. S tím souvisí asi nejcitelnější rána pro Huawei, a to zákaz využívání operačního systému Android a všech služeb Google. To přimělo Huawei vyvinout si vlastní alternativy ke všem službám Google, jako například vlastní operační systém HarmonyOS.

Původně patřila společnost Huawei k pěti největším výrobcům mobilních telefonů na světě, ale nyní to vypadá, že se společnosti daří čím dál tím hůře. Bohužel naděje na to, že se Google do Huawei vrátí, je minimální. Na počátku tohoto roku byly společnosti Huawei a ZTE označeny za riziko pro národní bezpečnost USA.

Nyní americký prezident Joe Biden podepsal zákon, který zamezuje FCC přezkoumávat a schvalovat žádosti o povolení pro zařízení, která představují nepřijatelné riziko pro národní bezpečnost. Komisař FCC, Brendon Carr, doplnil, že nový zákon zabrání přihlásit do Americké komunikační sítě zařízení od společností Huawei a ZTE.

V tuto chvíli však není zcela jasné, zda se nový zákon bude týkat jen mobilních telefonů nebo i počítačů, tabletů a další elektroniky od Huawei a ZTE. Jisté však je pouze to, že pro jednoho z nejrozšířenějších světových výrobců je teď těžké, možná i nemožné, získat zpět důvěru amerických úřadů.