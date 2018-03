Jste závislí na telefonu? Ověřte si to v mobilní aplikaci

Společnost Google chce ze svých map udělat každodenního nepostradatelného pomocníka. Za tímto účelem integrovala novou funkci, která by měla posunout jízdní řády na novou úroveň.

Google Maps nově sledují cestu uživatele v MHD, aby ho upozornily na přestupy lukas-cihak 12/22/2017 11:00:00 Společnost Google chce ze svých map udělat každodenního nepostradatelného pomocníka. Za tímto účelem integrovala novou funkci, která by měla posunout jízdní řády na novou úroveň. https://cdr.cz/sites/default/files/google_maps_0.jpg

Android 9.0 bude při hovorech upozorňovat, když si vás druhá strana nahrává lukas-cihak 02/14/2018 14:00:00 Google chce zvýšit úroveň zabezpečení v nově připravovaném operačním systému Android 9.0 P, jehož vydání se očekává již letos. Nový Android by měl údajně upozorňovat na nahrávání hovorů druhou osobou. https://cdr.cz/sites/default/files/android-9-release-rumor.jpg

O tom, jak Microsoft k Androidu přišel pavel-strobl 11/01/2017 10:30:00 Poté, co Microsoft v podstatě oznámil konec Windows 10 Mobile, se zdá, že to v mobilní sféře vzdává. Ale je tomu opravdu tak? Pojďme se na to podívat zblízka. https://cdr.cz/sites/default/files/title_12.jpg