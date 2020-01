Kde všude vás Facebook sleduje? Přesvědčte se sami v nastavení svého účtu

Snad každý uživatel Facebooku již počítá s tím, že jakákoliv jeho aktivita na Facebooku je bedlivě monitorována a využívána k marketingovým účelům. Nyní však sám Facebook otevřel zbrusu novou sekci, a to „Aktivita mimo Facebook.“ Zde se mají ukládat data o vyhledávání, hraní her, apod.

Měla by zde být i možnost toto sledování vypnout nebo tyto data i vymazat. Druhou otázkou je, zda vymazání dat znamená i vymazání veškerých záznamů na straně společnosti Facebook. Tyto Off-Facebook Activity se zaměřují na jakýkoliv kontakt se subjektem, který jakýmkoliv způsobem pracuje s Facebookem, a kterého uživatel navštívil za uplynulých 180 dnů.

Každý subjekt si můžete dokonce rozkliknout, ale již se nedozvíte, jaká data si Facebook o vás konkrétně uložil. Můžete sice kliknout na tlačítko stáhnout, ale to vás pouze odkáže na stažení všech věcí o vás z celé sociální sítě. Na přímo tak zjistíte akorát, kolikrát jste tu či onu aktivitu provedli.

V mnoha případech tyto údaje pochází z Facebook Pixel, který slouží k měření konverzí z reklam. Je to tedy o důvod navíc dávat si větší pozor na to, kde a co děláte na svém zařízení. V případě, že by třeba nehodou tyto data unikly, mohlo by teoreticky dojít i ke kompromitaci.