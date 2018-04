Když se Portal zkříží s Halo: Koukněte na první záběry z hraní Wormhole Wars

Logická adventura od Valve se řadí mezi ty nejlepší videohry, které kdy vznikly. Neoslavují ji jen hráči, ale i kritici a média. Nyní se Portal vrací v trochu jiném hávu. Tvůrci Bridge Constructor si usmysleli, že by si Aperture zasloužilo pár nových mostů.

GlaDOS a mosty? Nový Bridge Constructor je oblečen do kabátu Portalu

GlaDOS a mosty? Nový Bridge Constructor je oblečen do kabátu Portalu Michal Klacik 12/07/2017 10:30:00 Logická adventura od Valve se řadí mezi ty nejlepší videohry, které kdy vznikly. Neoslavují ji jen hráči, ale i kritici a média. Nyní se Portal vrací v trochu jiném hávu. Tvůrci Bridge Constructor si usmysleli, že by si Aperture zasloužilo pár nových mostů. https://cdr.cz/sites/default/files/screenshot_from_2017-12-06_21-32-49.png

Pokud nemáte tento víkend plány hry na hraní, máte štěští, zahrát si totiž můžete hned dvě hry – Day of Infamy na PC a Ghost Recon: Wildlands na PC i konzole.

Pokud nemáte tento víkend plány hry na hraní, máte štěští, zahrát si totiž můžete hned dvě hry – Day of Infamy na PC a Ghost Recon: Wildlands na PC i konzole.

Zahrajte si o víkendu Ghost Recon: Wildlands a Day of Infamy zdarma

Zahrajte si o víkendu Ghost Recon: Wildlands a Day of Infamy zdarma Pavel Vevera 10/12/2017 11:00:00 Pokud nemáte tento víkend plány hry na hraní, máte štěští, zahrát si totiž můžete hned dvě hry – Day of Infamy na PC a Ghost Recon: Wildlands na PC i konzole. https://cdr.cz/sites/default/files/tom_clancys_ghost_recon_wildlands_3.jpg

Lawbreakers je zasypáno pomluvami, že kopíruje Overwatch. Ale šanci si zaslouží Pavel Vevera 10/11/2017 10:30:00 Minulý víkend byly na Steamu volně přístupné dva nové tituly – o jednom víte určitě, druhý už není tolik zřejmý. Zatímco Call of Duty WWII se topilo v záplavách hráčů, Lawbreakers jich v porovnání přitáhlo pár. A to je škoda, protože je to moc dobrá hra. https://cdr.cz/sites/default/files/lawbreakers_01.jpg