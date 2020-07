KFC experimentuje s biologickým 3D tiskem (ne)kuřecích nuget

Zdroj: Pixabay

3D tisk zažívá velkou revoluci snad ve všech oborech, gastronomii nevyjímaje. To potvrzuje i partnerství velké ruské společnosti 3D Bioprinting Solutions se světoznámým fastfoodovým řetězcem KFC. Výsledkem jejich partnerství a spolupráce má být možnost vytisknout si umělé kuře z kuřecích buňek a z buněk rostlin tak, aby chutnalo jako pravé KFC.

Za tímto účelem dodalo KFC i několik svých tajných ingrediencí, aby ruská společnost mohla dokonale napodobit chuť i reprodukovat texturu. Nepůjde tak o žádnou veggie variantu kuřecího, ale výsledek bude mít asi nejblíže ke smaženým nugetám. Pokud půjde vývoj slibně, můžeme se v budoucnu těšit třeba i na samoobslužný automat, který vám vytiskne vaši objednávku, podobně jako kávovar vám uvaří kávu.

Zdroj: Pixabay

Podle KFC by nový trend měl být humánnější a ekologičtější. Na druhou stranu je zde i řada odpůrců a kritiků z řad náboženských skupin i odpůrců genetických modifikací. V současnosti je však biologický 3D tisk natolik nákladný, že se prakticky nevyplatí nasadit ho do reálného provozu. Do budoucna se však očekává jeho dramatické zlevnění.

V tuto chvíli nikdo neví, zda KFC chtěl jen pomocí tohoto marketingového tahu upoutat na sebe pozornost jakožto na ekologicky orientovanou společnost nebo zda opravdu uvažuje o reálném nasazení vytištěných potravin do svých restaurací. Poslední možností je, že KFC chce pouze experimentovat a zjistit, co je možné.