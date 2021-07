Kosmická loď Lucy v sobě nese časovou kapsli pro budoucí pozemšťany

Stejně jako sondy Pioneer a Voyager nese Lucy zprávu komukoli, kdo v budoucnosti plavidlo zachytí. Nicméně zatímco předchozí sondy obsahují zprávy určené pro mimozemšťany (jelikož byly mířeny do mezihvězdného prostoru), Lucy zůstane v naší sluneční soustavě. Samotná časová schránka byla na Lucy instalována 9. července v Coloradu, kde plavidlo prochází závěrečnými přípravami před plánovaným podzimním startem.

Plaketa obsahuje například citace vůdce občanských práv Martina Luthera Kinga juniora, autorů a básníků včetně Orhana Pamuka, Louise Glückové, Amandy Gormanové, Joyho Harjo a Rity Doveové, vědců Alberta Einsteina, Carla Sagana a hudebníků, mezi něž patří Beatles a kytarista kapely Queen. Poselství přitom pojednávají o naději, lásce, nebi, kulturní paměti a věčnosti. Úplný seznam pak najdete na webu Lucy.

Lucyina mise se zaměřuje na Trojány - skupinu planetek obíhajících po stejné dráze jako planeta Jupiter, tedy jejichž oběžné dráhy jsou v komensurabilitě 1:1 s drahou Jupiteru. Loď je produktem Discovery Program - NASA iniciativy, která vede mise DAVINCI+ a VERITAS, a bude ukončena v roce 2033, přibližně ve stejné době, kdy se tyto dvě kosmické lodě dostanou na Venuši; nicméně Lucy bude mezi Trojány a Zemí po dobu stovek tisíc let.

Snad nejvhodnější pasáží na desce je tedy citát vědeckého novináře Dava Sobela: „My, zvědaví lidé na Zemi, jsme vyslali tuto robotickou kosmickou loď, aby prozkoumala nedotčená malá tělesa obíhající poblíž největší planety naší sluneční soustavy. Snažili jsme se vystopovat náš vlastní původ, jak to jen důkazy dovolily. I když jsme se dívali do dávné minulosti, mysleli jsme do budoucnosti na den, kdy byste vy mohli obnovit tuto relikvii naší vědy. “