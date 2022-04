Kultovní adventura Monkey Island oznamuje nové pokračování [VIDEO]

Skoro před deseti lety sepsal Ron Gilbert na svém blogu článek, ve kterém mluví o tom, jak by mohl vypadat další Monkey Island, kdyby se ho náhodou jednou rozhodl udělat. A dnes se jeho tehdejší sny pomalu stávají skutečností.

Zezačátku si pravostí této zprávy nebyl nikdo jistý, jelikož vyšla – jak se na humornou pirátskou adventurku sluší a patří – na apríla. Jenže přesně tak plánoval Ron oznámit skutečné pokračování Monkey Islandu, jak sám napsal už v roce 2013 na svém twitterovém účtu – a jak slíbil, tak udělal.

Nevíme toho sice zatím mnoho, ale je dost pravděpodobné, že se Ron stále drží svých devět let starých vizí, jež popsal na svém blogu Grumpy Gamer. To dokazuje i fakt, že už nyní jeho slova souzní s tím, co jsme v krátkém traileru viděli – píše zde totiž například o zachování 2D pohledu, a o retro grafickém stylu obohaceném o moderní technologie.

Dost pravděpodobně tak dostojí i některým dalším svým slibům, a tak se můžeme nejspíš těšit na opravdovou hardcore adventuru (bez vodění za ručičku) jako vystřihnutou z devadesátek, v kterých původní díly vznikly. Tehdy si vysnil, že hra rozhodně nevyjde jen v digitální podobě, ale od té doby se trh přeci jen posunul jiným směrem, takže bychom zatím raději nejásali. Zmiňuje se také, že nechce, aby novináři dostali předčasné kopie hry, a aby by na ní pracoval co nejmenší počet lidí.

Další dobrou zprávou je, že se do nové hry navrátí i dabér Dominic Armato v roli hlavní postavy, charismatického „piráta“ Guybrushe Threepwooda. V blogovém článku se Ron Gilbert také před devíti lety zmínil, že by si nový díl představoval jako takový Monkey Island 3a, protože cokoliv po Monkey Islandu 2 pro něj neexistuje.

Teď už nezbývá než čekat, jestli se nějací tuzemští nadšenci chopí žezla po Pterodon Software, a vyvinou nám také pokračování výborné české parodie prvního dílu (Tajemství Oslího ostrova).