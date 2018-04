Kultovní DOOM se nejspíše dočká filmového zpracování. Zase...

Původní snímek se snažil svézt na poměrně velmi propíraném vydání DOOM 3, který sázel na hororovou atmosféru. Film se snažil být něčím podobným, bohužel kvalitou se o žádný zázkrak nejednalo. Chyběly zásadní milníky jako fakt, že přestože se jedná o pekelné stvůry, monstra vypadala divně a nejzajímavější moment přišel až na konci filmu, kterému kralovala pasáž točená z pohledu první osoby.

Nic nezachránilo ani to, že si ve filmu zahrálo několik dnes již známých a kvalitních herců, jako Dwayne "The Rock" Johnson, Karl Urban nebo Rosamunde Pike. Promarněnou šanci, jakou mohl filmový DOOM vyždímat, se shledal s chladným přijetím a jednalo se tedy o potvrzení, že podle her moc kvalitní snímky nevznikají.

Dle twitteru Niny Bergmanové se studio Universal Pictures rozhodlo o natočení nového DOOMa. Pokud vám jméno nic neříká, nezoufejte, jedná se o dánskou zpěvačku a herečku, která na svém kontě nemá žádný zásadnější zářez. Což fanoušky asi uplně nenadchne.

Na klidu nepřidá ani informace, že by se snímek neměl vůbec objevit v kinech, ale půjde o vydání rovnou na DVD/Blu-ray. Společnost NBC/Universal potvrzdila, že na filmu by mělo pracovat studio Universal 1440 Entertainment. Můžeme tedy jen doufat, že se se film podaří a nebude se jednat o další průšvih.