Kyberkoutek: APT skupiny – nové taktiky a přehled 30 nejsofistikovanějších útoků

APT skupiny patří v současnosti mezi nejobávanější hráče na poli kyberbezpečnosti. Jejich kořistí nejsou obyčejní uživatelé, ale spíše vlády, celé společnosti a další strategické cíle. Proč jsou tak nebezpečné? V tomto článku se detailněji podíváme na vše kolem APT útoků, včetně nových taktik, způsobů ochrany i na drobnou prognózu do budoucna.

Co je APT skupina?

APT skupina je zkratka anglických slov Advanced Persistent Threat, což přeloženo do češtiny znamená pokročilá trvalá hrozba. Pod tímto označením si můžeme představit vysoce organizované a sofistikované kybernetické útočníky, které často podporují státní organizace nebo pracují na objednávku států. V každém případě se vždy jedná o skupinu více lidí, nikoliv o jednotlivce.

Cílem APT skupiny je získat dlouhodobý nepozorovaný přístup do sítí vládních organizací, korporací nebo jiných strategických cílů. Tyto skupiny využívají pro neoprávněný přístup pokročilé techniky, jako jsou zero-day útoky, spear phishing nebo útoky na dodavatelské řetězce.

APT útoky se zaměřují na kybernetickou špionáž, krádež dat a sabotáže, přičemž zásadními faktory úspěchu jsou trvalá přítomnost v systému a vysoce cílený přístup. Mezi nejznámější APT skupiny patří například Lazarus, Fancy Bear nebo APT29.

Co dělá APT skupiny tak jedinečnými?

Jedinečnost hackerských a špionážních skupin nespočívá pouze v použitých technologiích, ale zejména ve strategii, přizpůsobivosti a cíleném přístupu. Tyto vlastnosti je odlišují od běžných kyberzločinců a dělají z nich vážnou hrozbu pro organizace a vlády po celém světě.

1. Dlouhodobé cílení

APT skupiny nejsou běžní hackeři, kteří provedou rychlý útok a zmizí. Jejich hlavní strategií je:

Dlouhodobá přítomnost – Po úspěšném proniknutí do systému zůstávají neodhalení měsíce či dokonce roky.

– Po úspěšném proniknutí do systému zůstávají neodhalení měsíce či dokonce roky. Postupná eskalace – Pomalu rozšiřují svůj přístup, aniž by spustily bezpečnostní alarmy.

– Pomalu rozšiřují svůj přístup, aniž by spustily bezpečnostní alarmy. Trvalý přístup k datům – Jejich cílem je zajistit si kontinuální přísun citlivých informací.

2. Specifické motivace

APT skupiny mají na rozdíl od klasických kyberzločinců jasně definované cíle, které zahrnují:

Kybernetickou špionáž – Krádež strategických informací, státních tajemství nebo obchodních plánů.

– Krádež strategických informací, státních tajemství nebo obchodních plánů. Krádež duševního vlastnictví – Získávání citlivých dat, jako jsou technologické inovace, výrobní postupy nebo výzkumy.

– Získávání citlivých dat, jako jsou technologické inovace, výrobní postupy nebo výzkumy. Sabotáž a narušení infrastruktury – Poškození klíčových systémů, jako jsou energetické sítě nebo zdravotnická zařízení.

3. Přizpůsobivost

APT skupiny jsou známé svou schopností neustále vylepšovat své techniky a přizpůsobovat se novým bezpečnostním opatřením pomocí:

Zero-day zranitelnosti – Zneužití neopravených chyb v softwaru jim poskytuje významnou výhodu.

– Zneužití neopravených chyb v softwaru jim poskytuje významnou výhodu. Kombinace různých technik – Od spear phishingu po útoky na dodavatelské řetězce.

– Od spear po útoky na dodavatelské řetězce. Využívání moderních technologií – Používají nástroje typu umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) k automatizaci útoků.

4. Státní podpora

APT skupiny jsou často využívány jako nástroj kybernetické války, kde je cílem destabilizovat protivníka. Většina skupin má přímou nebo nepřímou podporu států, což jim poskytuje:

Neomezené zdroje – Financování, technické vybavení a odborníky.

– Financování, technické vybavení a odborníky. Právní ochranu – Státem podporovaní hackeři často operují bez obav z postihů.

– Státem podporovaní hackeři často operují bez obav z postihů. Geopolitické cíle – Slouží jako nástroje kybernetické války, což z nich činí strategickou zbraň.

Nové taktiky APT skupin

APT skupiny se neustále přizpůsobují, aby překonaly nejnovější druhy ochrany moderních systémů a zůstaly neodhaleny. Zde jsou některé z nejnovějších taktik, které ukazují, jak sofistikovaně tyto skupiny postupují.

1. Supply Chain Attacks (Útoky na dodavatelské řetězce)

Jednou z nejnebezpečnějších taktik APT skupin je zaměření na dodavatelské řetězce, kde kompromitují software nebo služby, na něž se oběti spoléhají.

Jak to funguje: Útočníci vloží škodlivý kód do legitimního softwaru během jeho vývoje nebo distribuce, což jim umožní infikovat rozsáhlou síť obětí najednou.

Útočníci vloží škodlivý kód do legitimního softwaru během jeho vývoje nebo distribuce, což jim umožní infikovat rozsáhlou síť obětí najednou. Proč je to efektivní: Tato metoda umožňuje útočníkům přistupovat k více organizacím prostřednictvím jediné zranitelnosti.

2. Zero-day zranitelnosti

APT skupiny aktivně hledají a zneužívají zero-day zranitelnosti, což jsou dosud neznámé chyby v softwaru, které ještě nebyly opraveny. Zero-day zranitelnosti se prodávají i na dark marketech – černých online tržištích na dark webu, čímž se zvyšuje jejich dostupnost i pro méně zkušené útočníky.

Proč je to efektivní: Zero-day zranitelnosti umožňují hackerům proniknout do systémů dříve, než je chyba odhalena a opravena. To jim poskytuje významnou výhodu nad bezpečnostními týmy, které nemají možnost na hrozbu předem reagovat.

3. Pokročilé sociální inženýrství

APT skupiny zdokonalují metody manipulace jednotlivců, aby získaly přístup k citlivým datům. Kampaně často využívají spear-phishing – cílené phishingové zprávy vytvořené přímo na míru konkrétním osobám.

Jak to funguje: Útočníci nejprve shromáždí informace o oběti, například z jejích veřejných profilů na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn apod.). Poté vytvoří důvěryhodně vypadající zprávy, které oběť přimějí ke kliknutí na škodlivý odkaz nebo k otevření přílohy obsahující malware.

4. Využití AI a ML (Umělá inteligence a strojové učení)

Moderní APT skupiny začínají používat umělou inteligenci a strojové učení ke zvýšení efektivity svých operací. Pomáhají jim například vytvářet automatizované phishingové kampaně, které generují individuální zprávy na základě dat získaných z veřejných profilů obětí.

Automatizace útoků: AI (Artificial Intelligence) dokáže analyzovat velké objemy dat a identifikovat slabiny v systémech rychleji než lidé.

AI (Artificial Intelligence) dokáže analyzovat velké objemy dat a identifikovat slabiny v systémech rychleji než lidé. Predikce: Strojové učení (ML – Machine Learning) umožňuje útočníkům předvídat reakce bezpečnostních týmů a přizpůsobit se jim v reálném čase.

5. Vyděračské útoky (Ransomware 2.0)

Nová generace škodlivého softwaru ransomware se zaměřuje na kritickou infrastrukturu. Ransomware útoky kombinují tradiční šifrování dat s novou taktikou krádeže citlivých informací. Oběti jsou vystaveny intenzivnějšímu nátlaku, například hrozbou zveřejnění citlivých údajů, což zvyšuje pravděpodobnost, že zaplatí požadované výkupné.

Cíle: Zdravotnictví, finanční sektor, veřejné služby, doprava a logistika.

Zdravotnictví, finanční sektor, veřejné služby, doprava a logistika. Proč je to efektivní: Spojují šifrování dat s krádeží citlivých informací. Zaměřují se na kritické sektory, kde mohou vyvolat veřejný tlak, a díky pečlivě cíleným a personalizovaným útokům dosahují maximálního dopadu i finančního zisku.

6. Útoky na vnitřní prostředí (Insider Threats)

Kyberzločinci stále častěji hledají způsoby, jak proniknout do systémů skrze samotné zaměstnance nebo partnery organizace, aby obešli běžná bezpečnostní opatření. O vytipovaném zaměstnanci si zjistí citlivé informace, kterými ho budou vydírat, a tím získají přístup do systémů. Příkladem je spear-phishing, kdy útočníci vytvářejí důvěryhodně vypadající zprávy cílené na konkrétní osoby.

Taktiky: Využívání nespokojených zaměstnanců nebo manipulace pracovníků skrze sociální inženýrství.

Využívání nespokojených zaměstnanců nebo manipulace pracovníků skrze sociální inženýrství. Proč je to efektivní: Vnitřní hrozby dokážou obejít tradiční bezpečnostní opatření, která jsou zaměřena primárně na externí útoky.

7. Aktivistické útoky (Hacktivism)

Hacktivismus, neboli aktivistické kybernetické útoky, využívá geopolitické napětí a významné události, jako jsou volby nebo olympijské hry, k prosazování politických či sociálních cílů. Hacktivisté často narušují volební systémy nebo IT infrastrukturu veřejných událostí, aby šířili dezinformace, manipulovali veřejné mínění a zpochybnili důvěru v instituce.

Příklad: Útoky zaměřené na infrastrukturu volebních systémů nebo IT systémy spojené s veřejnými událostmi.

Útoky zaměřené na infrastrukturu volebních systémů nebo IT systémy spojené s veřejnými událostmi. Nové nástroje: Generativní AI pro šíření dezinformací a manipulaci veřejného mínění prostřednictvím falešných zpráv a deepfake obsahu.

Útoky na infrastrukturu 5G

S rychlým rozvojem sítí 5G se APT skupiny stále více zaměřují na jejich zranitelnost, čímž ohrožují jednu z nejdůležitějších součástí moderní infrastruktury. Aby bylo možné rizika této hrozby co nejvíce omezit, musí se využívat moderní ochranná opatření – pravidelně testovat zranitelnosti, nonstop monitorovat síťový provoz a sjednotit bezpečnostní standardy napříč různá odvětví.

Cíle: Energetický sektor, doprava, veřejná bezpečnost a zdravotnictví – kritické oblasti, jejichž narušení může mít dalekosáhlé dopady na společnost.

Energetický sektor, doprava, veřejná bezpečnost a zdravotnictví – kritické oblasti, jejichž narušení může mít dalekosáhlé dopady na společnost. Riziko: Úspěšný útok na 5G infrastrukturu by mohl způsobit rozsáhlé narušení základních služeb, jako jsou dodávky energie, dopravní sítě či lékařská péče, a ohrozit tak miliony lidí.

9. Útoky na Edge zařízení

Edge zařízení, jako jsou firewally, routery, VPN nebo brány, se stále častěji stávají terčem útoků APT skupin. Tato zařízení slouží jako spojovací bod mezi koncovými zařízeními a sítí, avšak jejich zabezpečení bývá často nedostatečné.

Problém: Edge zařízení postrádají pokročilé detekční schopnosti, což z nich dělá slepá místa pro obranu proti kybernetickým hrozbám. Útočníci je proto hojně využívají, aby nenápadně pronikli do sítě.

Edge zařízení postrádají pokročilé detekční schopnosti, což z nich dělá slepá místa pro obranu proti kybernetickým hrozbám. Útočníci je proto hojně využívají, aby nenápadně pronikli do sítě. Riziko: Úspěšná kompromitace Edge zařízení může útočníkům umožnit neomezený přístup k síťové infrastruktuře, odkud mohou nenápadně sledovat komunikaci, krást data nebo provádět další útoky.

Jak probíhá sofistikovaný kybernetický útok

APT útoky jsou mimořádně složité a pečlivě naplánované operace, které probíhají v několika fázích. Každá fáze je důkladně promyšlená a zaměřená na dosažení specifického cíle – od získání přístupu do systému až po krádež citlivých dat. Podívejme se, jak tyto útoky probíhají krok za krokem.

1. Průzkum (Reconnaissance)

První fáze APT útoku se zaměřuje na shromažďování detailních informací o cílové organizaci. Útočníci důkladně analyzují její infrastrukturu, zaměstnance i externí partnery organizace, aby získali přehled o slabých místech a potenciálních vstupech do systému.

Cíl: Zjistit, jak cílová organizace funguje, a identifikovat její slabá místa, která je možné efektivně zneužít v dalších fázích útoku.

Zjistit, jak cílová organizace funguje, a identifikovat její slabá místa, která je možné efektivně zneužít v dalších fázích útoku. Techniky: Útočníci využívají nástroje OSINT (Open Source Intelligence) k získávání veřejně dostupných dat, například z webových stránek, sociálních sítí či veřejných registrů. Současně nasazují metody sociálního inženýrství, jako je manipulace lidí pomocí falešných e-mailů nebo telefonátů, aby získali přístup k dalším informacím bez toho, aniž by vzbudili jakékoliv podezření.

2. Infiltrace (Infiltration)

Ve fázi infiltrace hackeři využívají informace získané během průzkumu, aby provedli úmyslné vniknutí do operačního systému oběti. Úspěšná infiltrace jim umožňuje vytvořit přístupový bod a zahájit další fáze útoku.

Cíl: Nabourat se do systému a připravit si půdu pro další kroky.

Nabourat se do systému a připravit si půdu pro další kroky. Techniky: Útočníci využívají malware k vytvoření přístupových bodů, dále také phishingové a spear phishingové kampaně k oklamání zaměstnanců důvěryhodně vypadajícími zprávami. Aby nepozorovaně obešli bezpečnostní opatření a neoprávněně se dostali do systému, využívají exploity nebo zero-day zranitelnosti.

3. Získání opory (Establishing a Foothold)

Po úspěšném nabourání do systému se APT skupiny soustředí na upevnění svého přístupu. Jejich prioritou je zůstat neodhaleny a vytvořit stabilní základnu, která jim zajistí dlouhodobý přístup k síti a možnost realizace dalších útoků.

Cíl: Udržet se v systému a zajistit si možnost dalšího přístupu bez odhalení.

Udržet se v systému a zajistit si možnost dalšího přístupu bez odhalení. Techniky: Podstatná je instalace zadních vrátek (backdoors), která umožňují opakovaný přístup a komunikaci se servery útočníků, a vytváření vzdálených přístupových bodů, jako jsou VPN nebo RDP, pro obcházení bezpečnostních kontrol. K maskování svých aktivit využívají šifrovanou komunikaci a skryté datové přenosy, což výrazně snižuje riziko odhalení.

4. Boční pohyb v síti (Lateral Movement)

S vytvořenou základnou začínají útočníci prozkoumávat síť a hledat hodnotné cíle.

Cíl: Přístup ke „korunovačním klenotům“, tedy nejcennějším informacím, kam spadá duševní vlastnictví, finanční záznamy nebo strategické plány organizace.

Přístup ke „korunovačním klenotům“, tedy nejcennějším informacím, kam spadá duševní vlastnictví, finanční záznamy nebo strategické plány organizace. Techniky: Hackeři využívají metody eskalace privilegií, například útoky typu Pass-the-Hash, které jim umožňují získat přístupová práva a vydávat se za legitimní uživatele. Následně se nenápadně pohybují sítí, mapují její strukturu a cíleně vyhledávají důležitá data nebo citlivé komunikace.

5. Exfiltrace dat a trvalý přístup (Data Exfiltration and Persistence)

V poslední fázi útočníci extrahují nalezená data z organizace a zajišťují, aby mohli systém znovu použít, pokud to bude nutné.

Cíl: Nepozorovaně získat citlivá data a zajistit si možnost opětovného přístupu do systému pro budoucí operace v případě potřeby.

Nepozorovaně získat citlivá data a zajistit si možnost opětovného přístupu do systému pro budoucí operace v případě potřeby. Techniky: APT skupiny využívají k přenosu dat pokročilé metody – například datové tunelování, které skryje pohyb dat před bezpečnostními systémy. Zároveň v systému zanechávají trojské koně nebo zadní vrátka (backdoors), která jim umožňují kdykoli svůj přístup obnovit.

Skupiny APT útoků

Každá APT skupina má svůj specifický styl práce – zaměření na konkrétní sektory, metody financování a pokročilé techniky, které využívá k obcházení bezpečnostních opatření. Níže uvádíme přehled detailních informací o nejznámějších APT skupinách, které jsou rozděleny podle země vzniku.

Čína

APT1 (PLA jednotka 61398)

Zaměření na sektory: Technologie, obrana, energetika.

Technologie, obrana, energetika.

Používané metody: Spear-phishing, malware, krádež intelektuálního vlastnictví.

Spear-phishing, malware, krádež intelektuálního vlastnictví.

Financování: Státem podporované, součást čínské vojenské strategie.

Státem podporované, součást čínské vojenské strategie.

Technologie: Zero-day zranitelnosti a vlastní malware.

Zero-day zranitelnosti a vlastní malware.

Způsob maskování: Šifrování komunikace, skrývání malwaru v běžných souborech.

Šifrování komunikace, skrývání malwaru v běžných souborech. APT2 (PLA jednotka 61486)

Zaměření na sektory: Telekomunikace, vládní systémy, vědecký výzkum.

Telekomunikace, vládní systémy, vědecký výzkum.

Používané metody: Advanced Persistent Malware, exploitace síťových protokolů.

Advanced Persistent Malware, exploitace síťových protokolů.

Financování: Přímá podpora čínské armády.

Přímá podpora čínské armády.

Technologie: Automatizované nástroje pro skenování sítí.

Automatizované nástroje pro skenování sítí.

Způsob maskování: Využívání běžných administrativních nástrojů.

Využívání běžných administrativních nástrojů. APT10 (Red Apollo)

Zaměření na sektory: Dodavatelské řetězce, outsourcingové služby.

Dodavatelské řetězce, outsourcingové služby.

Používané metody: Spear-phishing, kompromitace softwarových aktualizací.

Spear-phishing, kompromitace softwarových aktualizací.

Financování: Čínská vláda s cílem ekonomické špionáže.

Čínská vláda s cílem ekonomické špionáže.

Technologie: Cloud-based útoky a pokročilé skriptování.

Cloud-based útoky a pokročilé skriptování.

Způsob maskování: Skrývání aktivit za běžný síťový provoz.

Írán

APT33 (Elfin Team)

Zaměření na sektory: Energetika, obrana, letecký průmysl.

Energetika, obrana, letecký průmysl.

Používané metody: Malware, brute force útoky, spear-phishing.

Malware, brute force útoky, spear-phishing.

Financování: Státní podpora s cílem geopolitického vlivu.

Státní podpora s cílem geopolitického vlivu.

Technologie: Využití nástrojů pro destruktivní útoky na infrastrukturu.

Využití nástrojů pro destruktivní útoky na infrastrukturu.

Způsob maskování: Rotace IP adres, šifrování datových přenosů.

Izrael

Jednotka 8200

Zaměření na sektory: Kybernetická bezpečnost, špionáž na vládní úrovni.

Kybernetická bezpečnost, špionáž na vládní úrovni.

Používané metody: Pokročilé exploity, backdoory, sociální inženýrství.

Pokročilé exploity, backdoory, sociální inženýrství.

Financování: Izraelská armáda a vláda.

Izraelská armáda a vláda.

Technologie: Vysoká specializace na zero-day exploity.

Vysoká specializace na zero-day exploity.

Způsob maskování: Steganografie, pokročilé metody detekce/protiopatření.

Severní Korea

APT38 (Lazarus Group)

Zaměření na sektory: Bankovnictví, kryptoměny, vojenské systémy.

Bankovnictví, kryptoměny, vojenské systémy.

Používané metody: Finanční malware, DDoS útoky, ransomware.

Finanční malware, DDoS útoky, ransomware.

Financování: Krádeže dat a finančních prostředků, krádeže kryptoměn.

Krádeže dat a finančních prostředků, krádeže kryptoměn.

Technologie: Vlastní ransomware a kryptoměnové těžební nástroje.

Vlastní ransomware a kryptoměnové těžební nástroje.

Způsob maskování: Skrytí datových přenosů pomocí anonymizačních sítí.

Rusko

APT28 (Fancy Bear)

Zaměření na sektory: Vojenské systémy, politické kampaně, média.

Vojenské systémy, politické kampaně, média.

Používané metody: Phishingové kampaně, zneužívání zranitelností softwaru.

Phishingové kampaně, zneužívání zranitelností softwaru.

Financování: Státní podpora, součást ruské vojenské strategie.

Státní podpora, součást ruské vojenské strategie.

Technologie: Automatizované nástroje pro prolomení zabezpečení.

Automatizované nástroje pro prolomení zabezpečení.

Způsob maskování: Maskování útoků jako aktivity nezávislých hackerů.

Spojené státy americké

Equation Group

Zaměření na sektory: Vlády, telekomunikace, kritická infrastruktura.

Vlády, telekomunikace, kritická infrastruktura.

Používané metody: Zero-day exploity, rootkity, pokročilý malware.

Zero-day exploity, rootkity, pokročilý malware.

Financování: Národní bezpečnostní agentura (NSA).

Národní bezpečnostní agentura (NSA).

Technologie: Vývoj proprietárních nástrojů pro kybernetickou špionáž.

Vývoj proprietárních nástrojů pro kybernetickou špionáž.

Způsob maskování: Důsledné šifrování a využívání pokročilých taktik detekce.

30 nejsofistikovanějších APT útoků

V následujících řádcích si provedeme bližší analýzu třiceti nejzajímavějších APT (Advanced Persistent Threat) útoků, které ovlivnily kritické sektory, změnily pohled na kybernetickou bezpečnost a měly zásadní dopad na globální infrastrukturu. APT útoky jsou seřazeny chronologicky podle data jejich vzniku.

1. Operace Moonlight Maze (1996)

Původ: Rusko.

Podpora: Pravděpodobně státní.

Zaměření: Vojenské a vládní systémy USA.

Důvod: Špionáž a krádež citlivých dat.

Použité metody: Dlouhodobé průniky a systematické sbírání informací.

Zranitelnosti: Nechráněné vládní servery.

Přístupy k maskování: Skrytí aktivit v běžném síťovém provozu.

Obrana: Zavedení firewallů a bezpečnostního monitoringu.

Dopady útoku: Krádež vojenských plánů a strategických dokumentů.

Mediální reakce: Poprvé zdůrazněno nebezpečí kybernetické špionáže.

Unikátnost: První známý rozsáhlý APT útok.

2. Operace Titan Rain (2003–2006)

Původ: Čína.

Podpora: Pravděpodobně státní.

Zaměření: Vládní a vojenské systémy USA, NASA, Lockheed Martin.

Důvod: Krádež technologií a špionáž.

Použité metody: Spear-phishing a malware.

Zranitelnosti: Neaktuální systémy a slabé zabezpečení.

Přístupy k maskování: Použití anonymních serverů a šifrované komunikace.

Obrana: Zavedení pokročilých firewallů a pravidelných kontrol.

Dopady útoku: Získání citlivých technologických dat.

Mediální reakce: Zvýšená pozornost na čínské kybernetické aktivity.

Unikátnost: Systematický a dlouhodobý útok na americkou infrastrukturu.

3. GhostNet (2009)

Původ: Pravděpodobně Čína.

Podpora: Státní nebo polostátní.

Zaměření: Tibetská komunita a diplomatické mise.

Důvod: Špehování a sledování politických aktivit.

Použité metody: Malware pro sledování a odposlouchávání.

Zranitelnosti: Infikované přílohy e-mailů.

Přístupy k maskování: Skrytí malwaru v běžných dokumentech.

Obrana: Nasazení antivirových systémů a segmentace sítí.

Dopady útoku: Kompromitace více než 1 200 systémů v 103 zemích.

Mediální reakce: Šok z rozsahu a dosahu špionážní sítě.

Unikátnost: Kombinace špehování a sledování zařízení.

4. Operation Aurora (2009)

Původ: Čína.

Podpora: Pravděpodobně státní.

Zaměření: Google a technologické společnosti.

Důvod: Krádež intelektuálního vlastnictví a citlivých dat.

Použité metody: Spear-phishing a zero-day exploity.

Zranitelnosti: Chyby v internetovém prohlížeči Internet Explorer.

Přístupy k maskování: Skrývání kódu v neškodných souborech.

Obrana: Vydání bezpečnostních záplat a posílení prohlížečů.

Dopady útoku: Únik citlivých technických dat a e-mailů.

Mediální reakce: Zvýšené povědomí o čínských kybernetických útocích.

Unikátnost: Zaměření na technologické giganty.

5. Stuxnet (2010)

Původ: USA a Izrael.

Podpora: Vládní.

Zaměření: Íránská jaderná zařízení.

Důvod: Sabotáž jaderného programu.

Použité metody: Malware zaměřený na SCADA systémy.

Zranitelnosti: Zero-day chyby v PLC řídicích systémech Siemens.

Přístupy k maskování: Maskování malwaru v běžném provozu.

Obrana: Zlepšení ochrany SCADA systémů a bezpečnostních záplat.

Dopady útoku: Zničení stovek centrifug pro proces obohacování uranu v íránském zařízení Natanz.

Mediální reakce: První známý příklad kybernetické války.

Unikátnost: Malware zaměřený na fyzické poškození infrastruktury.

6. Operation Night Dragon (2011)

Původ: Čína.

Podpora: Pravděpodobně státní.

Zaměření: Energetické společnosti.

Důvod: Průmyslová špionáž.

Použité metody: Spear-phishing a přímé útoky na firemní VPN.

Zranitelnosti: Slabá hesla a nedostatečné zabezpečení VPN.

Přístupy k maskování: Využití anonymních serverů a šifrované komunikace.

Obrana: Posílení autentizace a nasazení pokročilých bezpečnostních systémů.

Dopady útoku: Získání citlivých dat o energetických procesech.

Mediální reakce: Upozornění na hrozby v energetickém sektoru.

Unikátnost: Zaměření na klíčovou energetickou infrastrukturu.

7. Duqu (2011)

Původ: Pravděpodobně Izrael nebo USA.

Podpora: Státní.

Zaměření: Průmyslové systémy.

Důvod: Špionáž a příprava na sabotáž.

Použité metody: Malware s modulárním designem pro špehování.

Zranitelnosti: Zero-day chyby v operačních systémech.

Přístupy k maskování: Skrývání kódu v běžných systémových procesech.

Obrana: Zavedení bezpečnostních záplat a antivirové ochrany.

Dopady útoku: Krádež dat z průmyslových systémů.

Mediální reakce: Spojení s předchozím útokem Stuxnet.

Unikátnost: Modulární design umožňující flexibilní špionáž.

8. Flame (2012)

Původ: Pravděpodobně Izrael nebo USA.

Podpora: Státní.

Zaměření: Blízký východ.

Důvod: Špionáž a sledování komunikace.

Použité metody: Spyware pro sběr dat a odposlouchávání.

Zranitelnosti: Zero-day chyby v operačních systémech.

Přístupy k maskování: Šifrování komunikace a maskování aktivit.

Obrana: Aktualizace softwaru a implementace bezpečnostních protokolů.

Dopady útoku: Získání citlivých dat a sledování aktivit.

Mediální reakce: Označeno jako jeden z nejsofistikovanějších špionážních nástrojů.

Unikátnost: Modulární design s pokročilými funkcemi pro špionáž.

9. Operace Red October (2012–2013)

Původ: Pravděpodobně Rusko.

Podpora: Nejasná.

Zaměření: Diplomatické a vládní systémy.

Důvod: Špionáž.

Použité metody: Malware zaměřený na diplomatické sítě.

Zranitelnosti: Phishingové e-maily a exploity softwaru.

Přístupy k maskování: Skrývání aktivit v síťovém provozu.

Obrana: Zavedení šifrované komunikace a bezpečnostních záplat.

Dopady útoku: Krádež citlivých vládních dat.

Mediální reakce: Zvýšená pozornost na ruské kybernetické aktivity.

Unikátnost: Zaměření na diplomatické komunikační kanály.

10. Shamoon Malware (APT33) (2012)

Původ: Írán.

Podpora: Státní.

Zaměření: Energetický sektor na Blízkém východě.

Důvod: Sabotáž a narušení provozu.

Použité metody: Malware, který na infikovaných zařízeních odstraňuje data.

Zranitelnosti: Nezabezpečené podnikové systémy.

Přístupy k maskování: Skrývání aktivit v běžných procesech.

Obrana: Segmentace sítí a pravidelné zálohování dat.

Dopady útoku: Destrukce tisíců zařízení v zasažených firmách.

Mediální reakce: Zvýšené napětí mezi Blízkým východem a západními zeměmi.

Unikátnost: Zaměření na destrukci dat v průmyslových systémech.

11. Target Data Breach (2013)

Původ: Neznámý.

Podpora: Pravděpodobně organizovaný zločin.

Zaměření: Maloobchodní řetězec Target.

Důvod: Krádež dat o platebních kartách.

Použité metody: Malware nasazený na platební terminály.

Zranitelnosti: Slabě zabezpečené platební systémy.

Přístupy k maskování: Skrytí malwaru v běžném platebním provozu.

Obrana: Zavedení šifrování dat a bezpečnostního monitoringu.

Dopady útoku: Únik údajů milionů zákazníků.

Mediální reakce: Ztráta důvěry veřejnosti a výrazné finanční ztráty.

Unikátnost: Jeden z největších útoků na maloobchodní sektor.

12. Operace Carbanak (2013–2018)

Původ: Pravděpodobně Rusko.

Podpora: Organizovaný zločin.

Zaměření: Bankovní sektor.

Důvod: Finanční zisk.

Použité metody: Malware pro manipulaci s bankovními transakcemi.

Zranitelnosti: Slabé zabezpečení bankovních systémů.

Přístupy k maskování: Použití legitimních přístupových oprávnění.

Obrana: Zavedení vícefaktorové autentizace a pravidelných auditů.

Dopady útoku: Krádež více než 1 miliardy dolarů z finančních institucí.

Mediální reakce: Upozornění na nedostatky v kybernetické bezpečnosti bank.

Unikátnost: Zaměření na manipulaci s finančními transakcemi.

13. Sony Pictures Hack (2014)

Původ: Severní Korea.

Podpora: Státní.

Zaměření: Filmový a zábavní průmysl.

Důvod: Politická reakce na film „The Interview“.

Použité metody: Malware zaměřený na destrukci dat a krádež e-mailů.

Zranitelnosti: Nedostatečně zabezpečené interní systémy.

Přístupy k maskování: Šifrování komunikace a anonymní servery.

Obrana: Zavedení víceúrovňového zabezpečení a zálohování dat.

Dopady útoku: Únik citlivých dat a dočasné přerušení provozu společnosti.

Mediální reakce: Mezinárodní pozornost a odsouzení Severní Koreje.

Unikátnost: Přímý politicky motivovaný kybernetický útok.

14. DarkHotel (2014)

Původ: Pravděpodobně Asie.

Podpora: Nejasná.

Zaměření: Vysoce postavení manažeři v luxusních hotelech.

Důvod: Krádež citlivých dat.

Použité metody: Kompromitace hotelových Wi-Fi sítí, spear-phishing.

Zranitelnosti: Nezabezpečené veřejné Wi-Fi sítě.

Přístupy k maskování: Maskování škodlivé aktivity v běžném síťovém provozu.

Obrana: Použití VPN a zabezpečené autentizace připojení.

Dopady útoku: Získání citlivých obchodních dat a přístupových údajů.

Mediální reakce: Zvýšené varování před používáním nezabezpečených sítí.

Unikátnost: Zaměření na specifické osoby na cestách.

15. The Equation Group (2015)

Původ: USA.

Podpora: Národní bezpečnostní agentura (NSA).

Zaměření: Globální špionážní operace.

Důvod: Získání strategických a vojenských informací.

Použité metody: Pokročilé exploity, rootkity a malware.

Zranitelnosti: Zero-day zranitelnosti.

Přístupy k maskování: Pokročilé šifrování a detekční metody.

Obrana: Zavedení bezpečnostních záplat a monitorování aktivit.

Dopady útoku: Získání kritických dat z vládních a vojenských systémů.

Mediální reakce: Odhalení sofistikovaných nástrojů NSA.

Unikátnost: Jedna z nejsofistikovanějších kybernetických skupin.

16. Shadow Brokers – NSA Leaks (2016)

Původ: Neznámý.

Podpora: Pravděpodobně nezávislá skupina.

Zaměření: Nástroje Národní bezpečnostní agentury (NSA).

Důvod: Diskreditace NSA a finanční zisk z prodeje exploitů.

Použité metody: Únik kybernetických nástrojů NSA.

Zranitelnosti: Zero-day exploity a zranitelnosti uniklých nástrojů.

Přístupy k maskování: Distribuce přes anonymní platformy.

Obrana: Zavedení bezpečnostních záplat a zvýšení zabezpečení přístupů.

Dopady útoku: Masivní využití uniklých exploitů.

Mediální reakce: Šok z rozsahu úniku a jeho důsledků.

Unikátnost: Odhalení schopností jedné z nejutajovanějších organizací.

17. Operation Cloud Hopper (2016–2017)

Původ: Čína.

Podpora: Státní.

Zaměření: IT poskytovatelé služeb a jejich zákazníci.

Důvod: Špionáž a průnik do dodavatelských řetězců.

Použité metody: Spear-phishing a zneužití administrativních přístupů.

Zranitelnosti: Slabé zabezpečení u poskytovatelů IT služeb.

Přístupy k maskování: Využití legitimních přístupů k IT systémům.

Obrana: Vícefaktorová autentizace a pravidelné audity.

Dopady útoku: Kompromitace mnoha zákazníků IT služeb po celém světě.

Mediální reakce: Varování před hrozbami v dodavatelských řetězcích.

Unikátnost: Zaměření na IT poskytovatele a jejich klienty.

18. Operation Cobalt Kitty (2016)

Původ: Pravděpodobně Asie.

Podpora: Nejasná.

Zaměření: Korporace v Asii.

Důvod: Krádež citlivých dat.

Použité metody: Spear-phishing a zneužití administrativních práv.

Zranitelnosti: Slabé firemní bezpečnostní politiky.

Přístupy k maskování: Skrývání aktivit v legitimních administrativních procesech.

Obrana: Zavedení detekčních nástrojů a školení zaměstnanců.

Dopady útoku: Únik citlivých dat a finanční ztráty.

Mediální reakce: Upozornění na rostoucí hrozby pro korporace.

Unikátnost: Precizní cílení na specifické podniky.

19. NotPetya (2017)

Původ: Pravděpodobně Rusko.

Podpora: Státní.

Zaměření: Ukrajinská infrastruktura a globální korporace.

Důvod: Destrukce dat a destabilizace Ukrajiny.

Použité metody: Ransomware zneužívající exploit EternalBlue.

Zranitelnosti: Nezáplatované Windows systémy.

Přístupy k maskování: Šifrování malwaru a maskování jako ransomware.

Obrana: Pravidelné aktualizace systémů a zálohování dat.

Dopady útoku: Finanční škody přes 10 miliard dolarů.

Mediální reakce: Jedno z nejdestruktivnějších kybernetických ohrožení v historii.

Unikátnost: Maskování destruktivního útoku jako ransomwaru.

20. Operation Buckeye (APT3) (2017)

Původ: Čína.

Podpora: Státní.

Zaměření: Kritická infrastruktura a korporace v USA.

Důvod: Špionáž a průmyslová krádež.

Použité metody: Exploity EternalBlue a EternalRomance.

Zranitelnosti: Slabě chráněné Windows systémy.

Přístupy k maskování: Šifrovaná komunikace a proxy servery.

Obrana: Zavedení bezpečnostních záplat a pravidelné testování systémů.

Dopady útoku: Kompromitace kritických podnikových systémů.

Mediální reakce: Zvýšené povědomí o zneužití nástrojů uniklých od NSA.

Unikátnost: Využití uniklých exploitů pro rozsáhlé průniky.

21. WannaCry Ransomware Attack (2017)

Původ: Pravděpodobně Severní Korea.

Podpora: Státní.

Zaměření: Globální cíle, zdravotnictví, korporace.

Důvod: Finanční zisk prostřednictvím ransomwaru.

Použité metody: Ransomware zneužívající exploit EternalBlue.

Zranitelnosti: Nezáplatované Windows systémy.

Přístupy k maskování: Automatické šíření mezi zařízeními.

Obrana: Pravidelné aktualizace systémů, zálohování dat a segmentace sítí.

Dopady útoku: Napadení více než 200 000 zařízení ve 150 zemích, škody v miliardách dolarů.

Mediální reakce: Jedno z nejrozsáhlejších kybernetických ohrožení, vyvolalo celosvětové varování.

Unikátnost: Kombinace ransomwaru a automatického šíření.

22. BlueKeep Attack (2019)

Původ: Neznámý.

Podpora: Pravděpodobně nezávislá skupina.

Zaměření: Systémy Windows využívající RDP.

Důvod: Šíření malwaru a zneužití zranitelnosti.

Použité metody: Exploit RDP (Remote Desktop Protocol).

Zranitelnosti: BlueKeep zranitelnost ve Windows.

Přístupy k maskování: Skrývání aktivity v běžných RDP přenosech.

Obrana: Aktualizace systémů a omezení RDP přístupu.

Dopady útoku: Potenciální napadení tisíců systémů.

Mediální reakce: Varování před hromadným využitím zranitelnosti.

Unikátnost: Zaměření na specifický protokol a možnost masivního šíření.

23. Operation Skeleton Key (2020)

Původ: Neznámý, podezření na čínské kybernetické skupiny.

Podpora: Pravděpodobně státní.

Zaměření: Active Directory a autentizační systémy na podnikové úrovni.

Důvod: Získání trvalého přístupu pomocí master hesla a krádež autentizačních údajů.

Použité metody: Přizpůsobený malware Skeleton Key, který modifikoval autentizační procesy Active Directory (AD).

Obrana: Implementace vícefaktorové autentizace, pravidelné audity Active Directory a monitorování anomálií v LSASS.

Zranitelnosti: Nedostatečné zabezpečení Active Directory.

Přístupy k maskování: Skrývání aktivity v autentizačních procesech.

Dopady útoku: Narušení důvěryhodnosti napadených organizací, finanční ztráty z neoprávněných transakcí a ohrožení velkého množství citlivých dat.

Mediální reakce: Útok vyvolal zájem odborné veřejnosti a zdůraznil slabiny v ochraně proti pokročilým hrozbám.

Unikátnost: Využití malwaru zaměřeného přímo na Active Directory bez nutnosti výrazného rušení provozu.

24. SolarWinds Hack (2020)

Původ: Pravděpodobně Rusko (APT29).

Podpora: Státní.

Zaměření: Vládní agentury, technologické společnosti.

Důvod: Špionáž a přístup k citlivým datům.

Použité metody: Kompromitace softwarových aktualizací Orion.

Zranitelnosti: Nezabezpečené dodavatelské řetězce.

Přístupy k maskování: Skrytí malwaru v legitimních aktualizacích softwaru.

Obrana: Zavedení bezpečnostního monitoringu a segmentace sítí.

Dopady útoku: Kompromitace tisíců organizací po celém světě.

Mediální reakce: Jeden z největších kybernetických útoků moderní doby.

Unikátnost: Zaměření na dodavatelské řetězce a rozsah kompromitace.

25. Hafnium (2021)

Původ: Čína.

Podpora: Státní.

Zaměření: Servery Microsoft Exchange.

Důvod: Špionáž a krádež dat.

Použité metody: Zero-day zranitelnosti, spear-phishing.

Zranitelnosti: Zranitelnosti v Microsoft Exchange.

Přístupy k maskování: Využití šifrování a skrytí malwaru.

Obrana: Vydání bezpečnostních záplat a segmentace infrastruktury.

Dopady útoku: Kompromitace tisíců serverů po celém světě.

Mediální reakce: Upozornění na kritické zranitelnosti Microsoft Exchange.

Unikátnost: Rychlost a rozsah útoku s globálním dopadem.

26. Colonial Pipeline Attack (2021)

Původ: Pravděpodobně DarkSide (organizovaný zločin).

Podpora: Neznámá.

Zaměření: Kritická infrastruktura (ropovod Colonial Pipeline).

Důvod: Finanční zisk prostřednictvím ransomwaru.

Použité metody: Ransomware zaměřený na síťovou infrastrukturu.

Zranitelnosti: Slabé zabezpečení podnikové sítě.

Přístupy k maskování: Šifrování škodlivého kódu.

Obrana: Zavedení vícevrstvé ochrany a zálohování.

Dopady útoku: Narušení dodávek paliva na východním pobřeží USA.

Mediální reakce: Panika a zvýšené povědomí o zranitelnosti kritické infrastruktury.

Unikátnost: Přímý dopad na ekonomiku a dodavatelský řetězec.

27. Operation DreamJob (2023)

Původ: Severní Korea (Lazarus Group).

Podpora: Státní.

Zaměření: Technologické společnosti.

Důvod: Krádež citlivých dat.

Použité metody: Falešné pracovní nabídky na LinkedIn.

Zranitelnosti: Sociální inženýrství.

Přístupy k maskování: Využití falešných identit a e-mailů.

Obrana: Zvýšení povědomí zaměstnanců a zabezpečení HR procesů.

Dopady útoku: Kompromitace IT systémů v technologických firmách.

Mediální reakce: Upozornění na nebezpečí sociálního inženýrství.

Unikátnost: Využití profesionálních platforem k cílení.

28. Winter Vivern (2023)

Původ: Pravděpodobně východní Evropa.

Podpora: Neznámá.

Zaměření: Vládní agentury a telekomunikační firmy.

Důvod: Špionáž a získání citlivých dat.

Použité metody: Phishing a zero-day exploity.

Zranitelnosti: Nezabezpečené e-mailové systémy a infrastruktura.

Přístupy k maskování: Použití anonymních serverů a šifrované komunikace.

Obrana: Zlepšení e-mailových filtrů a detekce anomálií.

Dopady útoku: Kompromitace vládních a komunikačních systémů.

Mediální reakce: Zvýšené povědomí o nové APT skupině.

Unikátnost: Zaměření na telekomunikační infrastrukturu a vládní komunikaci.

29. Volt Typhoon (2023)

Původ: Čína.

Podpora: Státní.

Zaměření: Kritická infrastruktura v USA, zejména telekomunikační a energetický sektor.

Důvod: Špionáž a destabilizace klíčových sektorů.

Použité metody: Skrytý malware a zneužití legitimních nástrojů správy.

Zranitelnosti: Nezabezpečené systémy a slabá síťová ochrana.

Přístupy k maskování: Využití legitimních nástrojů ke skrytí aktivit.

Obrana: Posílení detekce malwaru a segmentace sítí.

Dopady útoku: Potenciální narušení klíčové infrastruktury USA.

Mediální reakce: Silné varování před čínskými špionážními aktivitami.

Unikátnost: Zaměření na dlouhodobou špionáž s minimálním rizikem detekce.

30. Sandworm (2023)

Původ: Pravděpodobně Rusko.

Podpora: Státní.

Zaměření: Energetická a vojenská infrastruktura v Evropě a USA.

Důvod: Sabotáž a destabilizace geopolitických soupeřů.

Použité metody: Malware zaměřený na destruktivní útoky a šíření přes dodavatelské řetězce.

Zranitelnosti: Nezabezpečené SCADA systémy a starší síťová zařízení.

Přístupy k maskování: Šifrované kanály komunikace a obfuskace malwaru.

Obrana: Zavedení pokročilých monitorovacích systémů a segmentace SCADA sítí.

Dopady útoku: Výpadky elektrické energie a narušení vojenské infrastruktury.

Mediální reakce: Varování před destruktivními ruskými kyberútoky.

Unikátnost: Přímý vliv na geopolitické konflikty a kritickou infrastrukturu.

Ochrana proti APT útokům

Firmy a organizace se mohou účinně bránit pouze zavedením vícevrstvé ochrany a důslednou implementací moderních bezpečnostních opatření. Prevence je klíčem k minimalizaci rizik, protože APT útoky mohou zůstat dlouhodobě neodhalené.

Nejlepší bezpečnostní praktiky pro firmy:

Vícefaktorová autentizace (MFA) – Zavedení více ověřovacích faktorů významně snižuje riziko neoprávněného přístupu a zvyšuje bezpečnost kritických systémů. Pravidelné aktualizace a záplaty – Aktualizace softwaru a operačních systémů jsou nezbytné pro ochranu před zero-day zranitelnostmi i známými hrozbami. Segmentace sítě – Oddělení citlivých systémů a dat od běžného provozu minimalizuje dopad případného průniku a znesnadňuje pohyb útočníků v síti. Školení zaměstnanců – Edukace o phishingu, spear-phishingu a sociálním inženýrství posiluje povědomí o hrozbách a zvyšuje odolnost organizace vůči útokům. Pravidelné audity – Bezpečnostní audity a penetrační testy pomáhají identifikovat a eliminovat slabiny v infrastruktuře před jejich zneužitím. Zálohování dat – Pravidelné a bezpečné zálohování dat umožňuje rychlé obnovení systémů v případě útoku, jako je ransomware.

Role Threat Intelligence při detekci a prevenci

Threat Intelligence (TI) je důležitý nástroj pro detekci a prevenci APT útoků. Zahrnuje shromažďování, analýzu a vyhodnocování informací o hrozbách v reálném čase.

Identifikace hrozeb – TI pomáhá organizacím odhalit potenciální hrozby dříve, než mohou narušit jejich systémy. Predikce útoků – Na základě historických dat a analýzy aktuálních trendů umožňuje předpovídat chování APT skupin a identifikovat jejich taktiky. Sdílení informací – Mezi organizacemi, státy a bezpečnostními komunitami posiluje kolektivní obranu. Zvýšení efektivity nástrojů – Integrace TI s moderními bezpečnostními platformami zvyšuje rychlost a přesnost detekce hrozeb. Integrace s bezpečnostními nástroji – TI zvyšuje účinnost moderních platforem, jako jsou EDR, SIEM a XDR, poskytnutím rychlejší a přesnější detekce hrozeb.

Moderní nástroje pro boj s APT skupinami

EDR (Endpoint Detection and Response)

Nástroje EDR umožňují detekovat a reagovat na hrozby na úrovni koncových zařízení (např. PC, servery). Poskytují viditelnost nad chováním zařízení v reálném čase.

Příklad: Automatická analýza podezřelých souborů a procesů.

SIEM (Security Information and Event Management)

Platformy SIEM shromažďují a analyzují bezpečnostní logy z různých zdrojů. Identifikují anomálie a spouštějí varování při detekci podezřelého chování.

Příklad: Detekce podezřelého přístupu z neobvyklé geografické lokace.

XDR (Extended Detection and Response)

Rozšířený nástroj, který integruje data z různých bezpečnostních oblastí (síť, koncová zařízení, e-maily). Umožňuje komplexní analýzu a rychlejší reakci.

Příklad: Spojení dat z firewallu, EDR a cloudové infrastruktury pro lepší přehled o útoku.

Behaviorální analýza

Pokročilé systémy využívající umělou inteligenci a strojové učení k detekci neobvyklého chování uživatelů a systémů.

Příklad: Odhalení uživatele, který se náhle pokouší získat přístup k citlivým datům.

Automatizované reakce

Moderní nástroje dokážou automaticky izolovat napadené systémy a blokovat škodlivé aktivity bez nutnosti lidského zásahu.

Očekávané trendy APT útoků

APT skupiny stále rozšiřují své pole působnosti a zaměřují se na nové, rychle se rozvíjející oblasti technologie. Mezi potenciální cíle budoucích útoků patří:

IoT zařízení – Roste zaměření na zranitelnosti chytrých domácností, průmyslových IoT systémů a zdravotnických přístrojů. Špatně zabezpečená zařízení poskytují útočníkům vstupní body do větších sítí.

– Roste zaměření na zranitelnosti chytrých domácností, průmyslových IoT systémů a zdravotnických přístrojů. Špatně zabezpečená zařízení poskytují útočníkům vstupní body do větších sítí. 5G infrastruktura – Nasazení 5G sítí představuje nové možnosti pro útoky na kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy a veřejných služeb.

– Nasazení 5G sítí představuje nové možnosti pro útoky na kritickou infrastrukturu, včetně energetiky, dopravy a veřejných služeb. Cloudové služby – Očekává se vzestup útoků na poskytovatele cloudových služeb a jejich zákazníky. Útočníci budou využívat slabiny v konfiguracích a nedostatečné zabezpečení API.

Budoucnost kyberbezpečnosti bude vyžadovat zavedení pokročilejších ochran, jako je behaviorální analýza hrozeb, umělá inteligence pro detekci anomálií a automatická reakce na útoky. Důležitá bude také větší spolupráce mezi firmami, vládami a bezpečnostními komunitami, aby bylo možné lépe reagovat na rostoucí hrozby.

APT hrozby: Jsme připraveni na budoucnost?

APT skupiny neustále inovují své metody, přizpůsobují taktiky a využívají nejnovější technologie, aby překonaly tradiční bezpečnostní opatření. Tento neustálý vývoj klade důraz na potřebu hlubšího pochopení jejich strategie. Jaké motivace skutečně stojí za některými útoky? Je to jen špionáž, nebo mají některé operace širší geopolitické cíle, které zatím nejsou zcela zřejmé?

Dále je třeba zvážit, jaký dopad budou mít budoucí technologie, jako je kvantové počítání nebo autonomní systémy, na bezpečnostní scénář. Mohou APT skupiny využít kvantové výpočetní techniky pro prolomení šifrování, nebo se zaměří na kompromitaci umělé inteligence a strojového učení? Tyto otázky naznačují, že budoucnost kyberbezpečnosti může být ještě náročnější, než si dokážeme vůbec představit.

Také je zajímavé uvažovat nad tím, zda je současný přístup k bezpečnosti – pasivní a nákladný – stále udržitelný. Mohly by nové formy spolupráce mezi státy a firmami vést k vytvoření „kolektivní obrany“, kde by se hrozby řešily mnohem rychleji a efektivněji?

Prevence a výzkum stále hrají prim v boji proti APT hrozbám. Je třeba si však položit otázku, zda je možné vyvinout prediktivní modely bezpečnosti, které nejen reagují na hrozby, ale také je dokáží předvídat a eliminovat ještě před jejich vznikem.