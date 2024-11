Kyberšikana v dětském světě je veliký problém: Jak jej včas odhalit?

Rozdíl mezi klasickou šikanou a tou kybernetickou spočívá především v dosahu a anonymitě. Agresoři využívají pocit skrytí za obrazovkou, což jim dodává odvahu, kterou by ve skutečném světě možná neměli. Klinická psycholožka Alica Farkašová upozorňuje, že pocit anonymity může výrazně zvýšit intenzitu útoků a tím i dopady na psychiku obětí. Často se děti stydí o problémech mluvit, což vede k tomu, že následky kyberšikany zůstávají neodhalené, dokud nedojde k vážnějším projevům, jako je úzkost nebo sociální izolace.

Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jaké aplikace a sociální sítě jejich děti používají. Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost Ondreje Kreheľa je klíčové, aby rodiče naučili děti správně nastavit profily na sociálních sítích, kde mohou omezit přístup cizích osob a chránit své soukromí. Kreheľ, spoluzakladatel konference Qubit Conference® v New Yorku, doporučuje využívat software pro rodičovskou kontrolu, pokud je to nezbytné, a radí nastavit zařízení pro děti s ohledem na minimalizaci rizik. Například doporučuje vypnout sdílení polohy pro aplikace jako Instagram, Snapchat nebo různé mobilní hry.

Podle analýzy společnosti Elevon.io je situace alarmující i v tom, jak mnoho dětí sdílí své osobní údaje. Výzkum ukázal, že více než polovina dotazovaných dětí sdílí na sociálních sítích fotky, kde jsou snadno rozpoznatelné, a nemalá část uvádí své příjmení, věk, a dokonce i citlivé údaje, jako je telefonní číslo nebo adresa školy. Sdílení těchto údajů může být velmi nebezpečné, jelikož umožňuje snadnější identifikaci a manipulaci dětí.

Mezi nejčastější formy kyberšikany patří zasílání výhružných zpráv, tvorba falešných profilů s cílem ponižovat nebo manipulovat a sdílení fotografií či videí bez souhlasu dítěte, které mohou být použity k zesměšnění nebo jiným formám útoků. Marie Krahulecová, odbornice na kybernetickou bezpečnost a spoluzakladatelka Qubit Conference®, upozorňuje, že i zdánlivě nevinné komentáře mohou u dětí vyvolat úzkost či stres, což může vést k vážným důsledkům pro jejich emocionální zdraví.

Rodiče by měli být citliví k varovným signálům, že dítě čelí kyberšikaně. Projevem může být změna chování, jako je ztráta zájmu o koníčky, uzavírání se do sebe, vyhýbání se sociálním interakcím nebo náhlé snížení využívání technologií. Psycholožka Alica Farkašová doporučuje, aby rodiče okamžitě zasáhli a povzbudili děti ke sdílení svých zážitků a hledání pozitivních online aktivit. Důležité je, aby rodiče byli informováni o nových trendech a technologiích, které mohou ovlivnit bezpečnost jejich dětí.

V květnu se v Praze chystá další ročník Qubit Conference®, kde odborníci na kybernetickou bezpečnost diskutují aktuální trendy a rizika, jako je právě kyberšikana. Tato akce přináší cenné poznatky pro rodiče, učitele a další profesionály, kteří se věnují ochraně dětí v digitálním světě. Pokud jste ohledně toho zaujati, můžete se podívat na jejich stránky zde.