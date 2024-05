Las Vegas, útočiště umělců: Rezidenci tu měli Elvis, Sinatra i Gott

Poznejte s námi fenomén koncertních rezidencí.

Ne, do Las Vegas se nejezdí jen a jen za hazardem. Neplatí to ve 21. století a neplatilo to ani nikdy předtím. Jasně, objevit se tu a nestavit se v kasinu, to je jako v Praze vynechat Karlův most. Vegas ale nabízí mnohem, mnohem víc. Vedle místního svatebního průmyslu nebo třeba sportovních akcí je nevadská metropole proslulá hudebními show, na které se sjíždějí lidé nejen z celých USA.

Elvis v Las Vegas vyprodal 636 koncertů v řadě

Už v 50. letech minulého století v Las Vegas pravidelně vystupoval zpěvák Liberace. Jestli vám to jméno nic neříká, vězte, že v USA platí za naprostou modlu. Jednak díky svému talentu, jednak třeba proto, že našel odvahu stát se jednou z vůbec prvních „vyoutovaných“ celebrit. Hlavně ale vystupoval celou kariéru téměř výhradně v lasvegaském hotelu Riviera. Nejezdil za fanoušky, fanoušci jezdili za ním.

Jeho show byly strojem na peníze a Liberace patřil od 50. až do 70. let mezi vůbec nejvýdělečnější celebrity. To neušlo pozornosti dalším tehdejším hvězdám. Elvis Presley, kterého snad představovat nemusíme, s inspirací neváhal. V Las Vegas hrál pravidelně v letech 1969 až 1976. Umělecky už byl tehdy za zenitem, na jeho koncerty ale bylo bez výjimky narváno.

Legenda praví, že díru do světa udělal v Las Vegas také náš Karel Gott. Ten tu v roce 1967 skutečně účinkoval, a to celý půlrok. Nezaujatí životopisci se dnes ale shodují, že „zlatý hlas z Prahy“ si své úspěchy po návratu do Československa značně přikrášlil. Na druhou stranu ale měl možnost setkat se tu s opravdovými světovými hvězdami. Třeba s Frankem Sinatrou, dalším slavným rezidentem.

Rekordmankou je Celine Dionová

Že časy Elvise a Sinatry jsou ty tam? Možná. Jimi prošlapaný koncept koncertní rezidence dnes umělcům ale vydělává víc než kdy předtím. Vyprávět by mohla kanadská zpěvačka Celine Dionová. Ano ta, která nazpívala titulní píseň z filmu Titanic. Mezi lety 2003 a 2019 odehrála v hale Colosseum přes tisíc koncertů. A co večer, to výdělek půl milionu dolarů.

Mnout ruce si v poslední době mohli také irští U2. Ti svými 40 koncerty naskládaných do pěti měsíců křtili v roce 2023 novou halu Sphere. Fanoušci jistě většinu playlistu znali nazpaměť. Co ale do té doby určitě neviděli, je unikátní světelná show na LED panelech s 16K rozlišením, které pokrývají všechny stěny haly. Zvenku i zevnitř.

Vedle koncertních rezidencí je Las Vegas samozřejmě i povinnou zastávkou hvězd na turné po USA. V roce 2023 tu zahráli Taylor Swiftová, Beyoncé, Ed Sheeran, Pink, Red Hot Chilli Peppers nebo třeba Muse. Dalších spousta velkých jmen se nám do seznamu ani nevešla. Není divu. Do Las Vegas jich každý rok zamíří víc než do kteréhokoli jiného města na světě.

Letos vám to s Las Vegas nevyjde? Nevadí, udělejte si ho doma

Bohužel, k nám do Česka světové hvězdy nemíří tak často. Nedá se ale ani říct, že by k nám nejezdili vůbec. V roce 2024 k nám zavítá třeba výše zmiňovaný Ed Sheeran, Travis Scott a Avril Lavigneová. Show, které přivezou, budou jistě naprosto srovnatelné s těmi v Las Vegas. Jen těch koncertů zkrátka nebude tolik a výběr není tak pestrý.

