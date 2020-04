CDR.cz - Vybráno z IT

The Last of Us Part 2 čelí masivním únikům scénáře, vyjde proto již v červnu https://cdr.cz/clanek/last-us-part-2-celi-masivnim-unikum-scenare-vyjde-proto-jiz-v-cervnu /sites/default/files/logo-cdr-hry.png