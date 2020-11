League of Legends ohlašuje singleplayerové tahové RPG s názvem Ruined King

Ruined King: A League of Legends Story se v průběhu finále světového šampionátu v LoL objevil v oficiálním oznamovacím traileru, kde se pochlubili šesticí nám již dobře známých postav z tohoto světa a nastínili i pár dalších detailů.

Hra podle videa vyjde už začátkem příštího roku, a to na současnou generaci konzolí (včetně Nintendo Switch) a PC (již nyní je možné si ji předobjednat např na Steamu či Epic Games Store). Později je chystán i upgrade na novou generaci (PlayStation 5 a Xbox Series S/X), který bude pro stávající hráče naštěstí bezplatný. Za vývojem stojí společnost Airship Syndicate, jež mají na kontě už například povedené retro JRPG Battle Chasers: Nightwar nebo novější hack’n’slash ARPG Darksiders Genesis a roli vydavatele si poprvé střihne Riot Forge – ti budou mít v budoucnu na starost i další hry ze světa LoL vyvíjené externími studii.

V traileru se představili Ahri, Braum, Illaoi, Miss Fortune, Pyke a Jasuo, kteří spolu zdánlivě nemají moc společného, jelikož pocházejí z různých oblastí a příběh je prozatím nijak zvlášť nepropojil, ale podle traileru spojí své síly dohromady po událostech popsaných v Burning Tides aby porazili společného nepřítele.

Jejich průzkum je zavede do v rušného města Bilgewater i nepříliš přívětivých Shadow Isles a v tahovém souboji budou muset porazit všechny, kdo se jim postaví do cesty. Ruined king, podle nějž je i hra pojmenována, není sice přímo postavou v League of Legends, ale je zde po něm pojmenován jeden z koupitelných předmětů.

Přestože na první pohled jde jen o ždímání peněz ze zavedené značky, byla by škoda stovky stran psaného příběhu ze světa League of Legends nepřevést pro jednou také do světa hry, do které lépe zapadne. A co si o tomto tahu myslíte vy?