Legenda, co poháněla Duke Nukem 3D a Blood, má nástupce. Vyšel BUILD2

Komu říká něco jméno Ken Silverman? Pokud jste hráli FPS legendy od Apogee (3D Realms) jako například Duke Nukem 3D, Shadow Warrior nebo Blood, tak by mělo. Ken Silverman je totiž otcem Build Enginu, který pohání všechny výše zmíněné tituly a mnohé další. Už jsme doma, že? Tento nástroj pro tvorbu her vyšel v roce 1995. Ani jsme se nenadáli a v roce 2018 vypustil Ken právoplatného nástupce, BUILD2.

Narovinu. Nejedná se o konkurenta Unrealu nebo Unity. To od něj ani nikdo nečeká. Jedná se o nástroj pro nadšence, kteří se chtějí vrátit do dob největší slávy klasických FPS. BUILD2 přináší řadu moderních technologií, které by se jen těžko nacházely v titulech před 22 lety.

Zachovává si však svůj old-schoolový styl, který lze například spatřit v podpoře voxelových spritů. Ostatně lze vidět, jak software vyhlíží, v povedeném traileru, který shrnuje i Kenovo snažení o vývoj.

Nebude trvat dlouho a někdo vytvoří moderně vyhlížející střílečku s nádechem Duke Nukem 3D nostalgie... Třeba skutečný Duke Nukem Forever, který nedělá ostudu své značce? Veškeré potřebné soubory pro spuštění BUILD2 lze stáhnout na Kenových stránkách. Jaké jsou vaše vzpomínky na hry postavené na původní Build Enginu?