Letos přijdou na trh zařízení s novým USB. Dojde však ke zmatení pojmů

O USB 3.2, jakožto nové a nadějné technologii, se mluví již dlouhou dobu. Podle posledních zpráv z USB-IF to vypadá, že by první zařízení tohoto typu mohla přijít již tento rok. Bezpochyby největší výhodou USB 3.2 je rychlost přenosu dat, která je dvojnásobná oproti současnému maximu a činí až 20 Gb/s. V praxi to znamená, že se využijí dvě 10 Gb/s linky, což umožní dosáhnout dvojnásobné rychlosti při zachování současné délky kabelů.

Druhá novinka, která přišla z USB-IF, je o poznání horší. Jedná se o přejmenování dosavadních standardů takovým způsobem, který bude pro průměrného uživatele těžko uchopitelný.

Jak to vlastně je?

V době, kdy bylo na trhu pouze USB 1.1 s rychlostí 12 Mb/s a USB 2.0 s rychlostí 480 Mb/s bylo vše jednoduché a logické. Dokonce i s příchodem nové generace USB 3.0 o rychlosti 5 Gb/s se na logičnosti celé věci nic nezměnilo. Pak ale nastal zlom.

Rychlost přenosu dat u standardu USB 3.0 byla zdvojnásobena a místo dosavadních 5 Gb/s dosahovala nově 10 Gb/s. Většina uživatelů by tak čekala, že pojmenování nového standardu bude např. USB 3.1. USB-IF však retroaktivně přejmenoval dosavadní USB 3.0 na USB 3.1 Gen1 a nový rychlejší standard dostal název USB 3.1 Gen2.

Nyní by mělo dojít k dalšímu retroaktivnímu přejmenování, tzn. že některé standardy budou mít oficiálně již svůj třetí název. Otázkou zůstává, jak si s těmito změnami poradí jak trh tak koncoví zákazníci.

Podle USB-IF bude v budoucnu pojmenování USB standardů následující:

Původní USB 3.0 s rychlostí 5 Gb/s, které se změnilo na USB 3.1 Gen1, se bude jmenovat USB 3.2 Gen1. Obchodní název: SuperSpeed USB

Původní USB 3.1 Gen2 s rychlostí 10 Gb/s bude mít název USB 3.2 Gen2. Obchodní název: SuperSpeed USB 10Gbs

A konečně nové USB s rychlostí 20 Gb/s bude mít krásný a poetický název USB 3.2 Gen 2x2. Obchodní název: SuperSpeed USB 20Gbs

Podle nového označení tak zákazník již nebude moci přijít do krámu pro kabel USB 3.2, protože tomuto označení budou odpovídat všechny tři standardy. Bude tedy nutné uvádět celé názvy včetně přenosové rychlosti pro přesnou identifikaci.

Ve fóru USB-IF kolují i názory na přechod z technického označení na obchodní označení, které by specifikovalo USB zkrátka podle maximální přenosové rychlosti. Nutno přiznat, že pro mnoho zákazníků by toto označení bylo jistě přijatelnější.

Konektivita

Nové USB 3.2 Gen 2x2 obsahuje dvě sady vodičů, které již byly obsaženy v USB 3.1, takže s konektivitou by v tomto případě neměl být žádný problém. U starších zařízení by mělo USB 3.2 Gen 2x2 pracovat o rychlosti daného standardu, tzn. buď 10 Gb/s nebo 5 Gb/s.

U konektivity USB 3.2 Gen 2x2 je však malý háček. Přenos rychlostí 20 Gb/s je možný výhradně přes konektor USB typu C. U velkých portů typu A bude rychlost zkrátka limitována z důvodu absence kontaktů na pouhých 10 Gb/s.