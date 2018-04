Letos vyjde historicky první Tolkienův příběh ze světa Středozemě, Pád Gondolinu

RECENZE – Middle-Earth: Shadow of War je nadmíru zábavná parodie na Pána prstenů Jáchym Flídr 10/18/2017 09:00:00 Middle-Earth: Shadow of Mordor se před 3 lety stalo překvapením roku 2014 a rychle obsadilo zlatou příčku na poli videoher z Tolkienova světa. Zasloužilo si to především inovativním systémem nepřátel, který povznesl otevřený svět na novou úroveň. Zopakovala značka úspěch s letošním pokračováním Shadow of War? https://cdr.cz/sites/default/files/shadow-mordor.png