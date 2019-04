Letošní E3 bude pro CD Projekt Red tou nejdůležitejší v historii.

V posledním půl roce se toho okolo této firmy rozhodně nedělo málo. Nejprve v lednu opustil pozici Sebastian Stepien, který zastával pozici kreativního ředitele, což vyvolalo řadu spekulací, mimo jiné i ty ohledně stavu chystaného Cyberpunku 2077. Následně spisovatel Andrej Sapkovskij, autor knižní série Zaklínač, požádal o další vyplacení za poskytnutí práv na své dílo a v případě nevyhovění byl připraven se soudit. Nakonec se obě strany dohodly, Sapkovskij byl vyplacen a práva nadále zůstávají u CD Projektu.

Na začátku března bylo vydáno video na youtubové stánce playstationu, komentující proces vytváření Cyberpunku. Celé video komentuje anglický dabér Geralta Doug Cockle. Na konci tohoto videa zazněla věta: „It´s still comming when it´s ready. ” což uvrhlo některé hráče do mírné nervozity. Znamená to, že hra ještě není až tak připravená, jak si všichni mysleli nebo už je třeba za rohem?

Pár dnů zpátky se dovídáme další a ještě podstatnější věc. Podle zprávy uveřejněné na jejich fóru, CD projekt Red má v plánu podle své vnitřní strategie, určenou pro rozmezí 2017-2021, vydat celkem dvě AAA hry. Podle zmínek se má jednat o dvě RPG hry. Tato informace vypovídá o tom, že mezi tyto nepočítají loňský Thronebreaker a Gwent. Je otázkou, co se skrývá pod tímto neoznámeným titulem. Může se jednat o čistě novou ip, pokračování právě Cyberpunku 2077, nebo dokonce i Zaklínače, protože jak nastínil CEO Adam Kicinski, s uzavřením příběhu o Geraltovi se neuzavřel jeho svět.

Poslední zajímavá informace přichází v podobě oznámení, které říká že letošní E3 konference bude pro CD Projekt Red tou nejdůležitější v historii firmy. Kicinski při prezentaci finančních výsledků pro rok 2018 uvedl, že pro konferenci v LA si připravili úžasnou, velkolepou show, během které máme očekávat i nějaké ty překvapení. Na otázky investorů ohledně nové hry či Cyberpunku pak odpověděl slovy: „Je příliš brzy přijít s více detaily. Děláme hodně věcí, které nepouštíme do veřejnosti a ani nemohu potvrdit, jestli pracujeme nebo nepracujeme na dalším Cyberpunku.”

Nezbývá než čekat, co vše nám lidi z CD projektu ukáží v příštích měsících a na samotné konferenci E3, která se koná od 11. do 15. června.