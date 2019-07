Levný dům z Amazonu za 400 000 Kč: Amatér ho s imbusem postaví za dva dny

Amazon o sobě rád prohlašuje, že v jeho internetovém obchodě seženete snad úplně všechno, na co si vzpomenete. Pravdou je, že se tomuto tvrzení snaží stále dostát a do svého sortimentu zařazuje i poměrně kuriozity. Jednou z nich je i sortiment od prodejce AllWoodOutlet, který nabízí reálné obytné domky zabalené do stavebnice ve stylu „postav si sám.“

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se nákladům na bydlení přišel produkt v relativně vhodnou dobu, a částečně lze těmito domky vyřešit i problémy mladých rodin, které nemají příliš mnoho peněz na zděný dům, ale přece jen chtějí bydlet ve vlastním. Rozlohou se pohodlně vyrovnají pronajatému bytu v panelákovém domě.

Na druhou stranu nelze očekávat žádnou prostornou vilu vzhledem k ploše, která se pohybuje mezi 10 – 37 m2, což ovšem pro základní bydlení bohatě stačí. Výrobce dodává, že v podobě, v jaké je dodáván, je vhodný spíše pro účely zahradního domku, letní chaty či nějaké verze home-office kanceláře. Pokud by někdo chtěl tento domek obývat celoročně, musel by si ho nejdříve zateplit a přivést do něj elektřinu, vodu a odpad.

Bezesporu hlavní výhodou těchto domků je jejich cena, která činí pouhých 432 000 Kč s dopravou zdarma. Výrobce dále uvádí, že zkompletovat tento domek není nic náročného a měli by to s přehledem zvládnout dva průměrně zruční muži za dva dny. Pokud jeho hlavním účelem bude celoroční obývání, doporučuje se před stavbou samotného domku vybudovat poctivé betonové základy.