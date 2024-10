Lyft pracuje na funkci „opt-in pro zvířata asistenční služby“

Cestující s asistenčními zvířaty, jako jsou vodicí psi, často čelí problémům, kdy řidiči odmítnou vzít jejich psa do vozu. Tento problém je nejen nepříjemný, ale i diskriminační a může způsobit cestujícím značné komplikace. Když se zrakově postižený člověk spoléhá na svého psa, není to jen otázka komfortu – jde o bezpečnost a nezávislost. Proto je důležité, aby společnosti jako Lyft a Uber aktivně řešily tuto situaci a podnikaly kroky k lepší ochraně práv těchto cestujících.

Co přinese funkce „opt-in pro zvířata asistenční služby“?

Lyft plánuje zavést funkci, která umožní cestujícím s asistenčními zvířaty přihlásit se k možnosti oznámit předem, že budou mít s sebou svého psa. Tento krok by měl eliminovat nepříjemné situace, kdy cestující stojí před řidičem, který odmítne zvíře přepravit. Díky této nové funkci by měli řidiči informaci o přítomnosti asistenčního zvířete již před přistavením vozu, což jim umožní vyhnout se nepříjemným nedorozuměním.

Tato funkce bude součástí aktualizací, které Lyft plánuje nasadit do roku 2025. Cestující budou mít možnost zadat jednorázově informaci o asistenčním zvířeti do svého profilu, což zajistí, že tato informace bude automaticky zasílána všem budoucím řidičům, kteří jim budou přiděleni. Lyft se zavázal ke spolupráci s komunitními organizacemi zaměřenými na osoby s postižením, aby zajistil co nejhladší implementaci této funkce.

Reakce komunit a cestujících

Zástupci organizací, které se věnují právům lidí se zrakovým postižením, tuto novinku vítají. Již dlouho volají po změnách, které by zaručily lepší dostupnost a rovné podmínky při využívání sdílených jízd. Demonstrace před sídly společností Lyft a Uber v říjnu 2024 připomněly, jak časté jsou případy, kdy cestující s asistenčními zvířaty čelí odmítnutí.

Protestující v New Yorku uvedli konkrétní případy, kdy je řidiči ignorovali nebo odmítli kvůli jejich vodicím psům. Tito lidé zdůraznili, že jsou často nuceni čekat na další vozidlo, což prodlužuje jejich cestu a zvyšuje jejich stres. Podle nich je nutné, aby společnosti, které provozují sdílené jízdy, zavedly „nulovou toleranci“ vůči řidičům, kteří diskriminují cestující na základě přítomnosti asistenčních zvířat.

Zdroj: Shutterstock

Jak to bude fungovat?

Funkce „opt-in pro zvířata asistenční služby“ má být navržena tak, aby byla co nejjednodušší na používání. Cestující, kteří vlastní asistenční zvíře, budou moci tuto skutečnost zaregistrovat do svého profilu v aplikaci Lyft. Řidič pak při přidělení jízdy obdrží tuto informaci dříve, než dojde k setkání, což eliminuje možnost nechtěného překvapení.

Lyft si uvědomuje, že je potřeba nejen technických změn, ale i vzdělávání řidičů. Proto se společnost zavázala zintenzivnit tréninky pro své řidiče, aby rozuměli svým povinnostem vůči osobám s asistenčními zvířaty. Společnost také plánuje zavést přísnější kontroly a sankce pro řidiče, kteří nedodržují pravidla, včetně suspendací.

Vyplatí se tato funkce?

Pro cestující, kteří spoléhají na asistenční zvířata, bude tato funkce zcela jistě vítanou změnou. Mnoho lidí, kteří se setkali s diskriminací kvůli přítomnosti jejich psa, se touto novinkou bude cítit více chráněno a ocenění. Zároveň však bude důležité, aby Lyft zajistil dostatečné vzdělání pro své řidiče a monitoroval dodržování těchto nových pravidel.