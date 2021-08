MasterCard postupně zruší magnetické proužky u platebních karet

Zdroj

Společnost Mastercard se rozhodla, že během příštích deseti let ukončí používání magnetických proužků na svých kreditních a debetních kartách. Důvodem je upadající zájem o tento způsob platby a také všeobecný trend, který se upíná spíše k bezkontaktním alternativám.

Jedná se tak o první platební síť, která tuto technologii, jejíž historie sahá až do 60 let minulého století, definitivně vyřadí. Postupné odstraňování magnetického pásku by mělo započít u nás, ve vyspělé Evropě, již v roce 2024. Ve Spojených státech amerických pak bude odstraňování magnetického pásku z nových platebních karet odstartováno až v roce 2027.

Zdroj

Poslední karty s tímto zastaralým proužkem pak definitivně zmizí v roce 2033. Podle statistických údajů je 86% plateb uskutečněno pomocí čipu EMV, kde je transakce ověřena pomocí PINu. I tento trend však postupně vytlačuje bezkontaktní platba ověřená PINem nebo biometrickými údaji.

Mluvčí společnosti Mastercard dále potvrzuje, že poptávka po bezkontaktních platbách během doby pandemie prudce vzrostla. Důkazem toho je i skutečnost, že počet bezkontaktních transakcí jen za první čtvrtletí tohoto roku vzrostla o 1 miliardu.