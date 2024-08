Meta Quest proměňuje VR headsety v univerzální obrazovky pro HDMI zařízení

Jak to funguje?

Aplikace Meta Quest HDMI Link vyžaduje ke svému provozu další hardware, konkrétně UVC (USB Video Class) a UAC (USB Audio Class) kompatibilní snímací kartu. Tyto karty, které jsou dnes dostupné ve velikosti běžného USB flash disku, lze pořídit za cenu pohybující se kolem 20 dolarů. Na jedné straně mají port HDMI, zatímco na druhé straně naleznete USB-A nebo USB-C připojení, které je kompatibilní s většinou moderních zařízení.

Pro zajištění plynulého provozu a optimálního zážitku zobrazení na Questu je nutné připojit zdrojové zařízení (například PS5, smartphone nebo notebook) k HDMI portu na snímací kartě, která je následně připojena k Questu. Po instalaci aplikace a připojení hardwaru je potřeba udělit několik oprávnění v samotné aplikaci, poté je již možné sledovat obraz z připojeného zařízení na obrazovce ve VR.

Zdroj: Shutterstock

Omezení a možnosti

Rozlišení obrazu je omezeno na 1080p při 60 snímcích za sekundu, což je pro většinu uživatelů zcela dostatečné. Tento limit však může být pro některé profesionální uživatele nebo milovníky vysoké kvality obrazu menší nevýhodou. Přesto aplikace nabízí jedinečnou možnost sledování obsahu na "plovoucí" obrazovce, jejíž velikost si můžete snadno přizpůsobit podle svých potřeb. Tento virtuální displej lze umístit vedle jiných aplikací, čímž získáte zcela nový rozměr multitaskingu ve VR.

Ačkoliv současné možnosti jsou omezeny na externí snímací karty, budoucí generace náhlavních souprav Quest by mohly nabízet integrovanou podporu pro standardy jako DisplayPort přes USB-C. Tím by se eliminovala potřeba dodatečného hardwaru a celý proces by byl ještě jednodušší a pohodlnější.