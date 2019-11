Microsoft Edge vyjde i pro Linux. Ale bude o něj vůbec zájem?

Podle posledních zpráv to společnost Microsoft s nápravou reputace svého prohlížeče Edge myslí opravdu vážně. Microsoft buduje novou verzi svého prohlížeče na jádru Chromium, které využívají i další prohlížeče jako Chrome, Opera, aj. Nedávno se objevila zpráva, že Microsoft chce z Edge udělat multiplatformní prohlížeč, který poběží i na Linuxu.

Ostatně postupné směřování Edge směrem k Linuxu se dalo vypozorovat už z nejrůznějších indicií. Až nedávno na konferenci Ignite 2019 v Orlandu bylo oficiálně potvrzeno, že Edge bude vydán i pro OS Linux. Vývoj této verze Edge začal již v loňském roce a hned z kraje roku letošního byly k dispozici první betaverze.

Ta finální verze má plánované datum vydání až 15. ledna příštího roku a měla by být určená pro Windows, macOS, Android a iOS. Podpora OS Linux je také plánována, ale podle tvrzení zástupců Microsoftu je plánovaná na pozdější termín. Žádný konkrétní datum však neuvedli.

Jde o poměrně revoluční věc, protože je to po 13 letech první prohlížeč určený pro macOS. Mnozí uživatelé jsou však skeptičtí. Jádro Chromium poskytuje jistou sadu možností a funkcí, které jsou více méně stejné napříč prohlížeči, tzn. že se dají najít podobné funkce v Opeře jako v Chromu. Pokud se nechce Edge jen poslušně zařadit do řady, měl by přijít s něčím, co uživatelé nemohou využít u svých stávajících prohlížečů.

Celá koncepce Microsoftu v současnosti směřuje na využívání jejich cloudu a služeb. Proto se dá očekávat integrace těchto prvků i do nového Edge. Pokud by se tedy našla firma či uživatel, který miluje Linux, ale strašně touží užívání věcí od Microsoftu, jistě tuto možnost ocení. I když právě služby Microsoftu byly v nejednom případu důvod, proč uživatelé konvertovali k Linuxu.