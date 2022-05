Microsoft integruje VPN přímo do svého prohlížeče Edge, ale má to háček

Zdroj

Díky pandemii koronaviru se celý svět přesunul do digitálního prostředí, a proto je zapotřebí více než kdy předtím myslet i na bezpečnost v tomto prostředí. Mnoho uživatelů již proto začalo využívat i bezpečného způsobu připojení k internetu pomocí VPN, zkratka pro virtuální privátní síť.

Díky VPN navíc můžete přistupovat k takovým službám, které jsou jinak na našem území nedostupné, jako je například plné portfolio na streamovací platformě Netflix. Ten, kdo chce VPN aktivně využívat, potřebuje většinou nějakou aplikaci třetích stran, které jsou z větší části za předplatné.

Zdroj

Toho si všimla i společnost Microsoft, která ji chce nově integrovat do svého vlastního prohlížeče Microsoft Edge. V tuto chvíli je tedy funkce ve fázi testování, ale v nejbližší době by se měla tato funkce dostat i do aktualizace aplikace pro širokou veřejnost.

Využívání VPN od Microsoftu bude mít jednu podmínku, a to přihlášení k vašemu účtu u Microsoftu. Microsoft tak bude moci sledovat vaši aktivitu, i když budete na internetu brouzdat anonymně pomocí VPN. Pokud však máte zájem o tuto funkci již nyní, můžete se přihlásit do testovací programu Microsoft Edge Insider a tuto zkušební verzi si stáhnout již nyní.

Je otázkou, zda tento krok Microsoftu nezlomí vaz společnostem, které měly své podnikání založeno právě na poskytování připojení přes VPN. Zatím to však vypadá, že sledování Netflixu a podobně regionálně zabezpečeného obsahu se skrze Edge VPN nedočkáme, bude totiž omezena na 1GB dat měsíčně.