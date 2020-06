Microsoft nahradí část svých redaktorů umělou inteligencí

Zdroj: Pixabay

Americký gigant Microsoft se rozhodl vyzkoušet zajímavý experiment. Nahradí několik desítek redaktorů sofistikovaným systémem umělé inteligence, nové opatření se přitom dotkne zasáhne zhruba 50 pracovníků v oddělení zpravodajství určené pro zpravodajský web MSN.

Až do současnosti tuto pozici zastávali především agenturní zaměstnanci. Podle prohlášení společnosti Microsoft se jedná o výsledek restrukturalizace jednotlivých oblastí a plánování investic, údajně však nijak nesouvisí s následky koronavirové pandemie.

Společnost Microsoft však nechce propustit všechny zaměstnance a ponechat celou svoji redakci jen na umělé inteligenci. S klíčovými zaměstnanci smlouvu prodlouží, kdežto agenturním zaměstnancům prodloužení již nenabídne. Od června tohoto roku tak převezme umělá inteligence především kontrolu nad tvorbou úderných titulků či výběrem náhledových obrázků k jednotlivým článkům.

Výběr vhodných titulků a náhledových obrázků takových, aby to zaujalo čtenáře, je konec konců to, co rozhoduje o výsledné čtenosti. Stávající agenturní pracovníci redakce však vznesli obavy, zda umělá inteligence dokáže editorskou práci zvládnout stoprocentně, zejména pak v souvislosti s etickou stránkou či kontextem dané společenské situace.