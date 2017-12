Microsoft slaví úspěch, Edge si stáhlo přes milion uživatelů

Microsoft ohlásil Age of Empires 4! Vývoje se zhostí tvůrci Company of Heroes Jáchym Flídr 08/22/2017 00:34:00 Letošní GamesCom 2017 o víkendu započal, a Microsoft již stihl vypustit jedno z největších překvapeních posledních ročníků. Slavná strategická série Age of Empires se vrací se čtvrtým dílem a svůj návrat ohlašuje upoutávkou. https://cdr.cz/sites/default/files/age-of-empires-gc17.png

