Microsoft vydal rozšíření Outlook pro internetový prohlížeč Chrome

Společnost Microsoft doposud nabízela alternativu ke své mailové aplikaci v podobě webového rozhraní OWA (posléze přejmenovaného na Outlook on the web). Řada uživatelů totiž upřednostňovala možnost přihlášení se do svého mailové klienta přes internetový prohlížeč, namísto dedikované aplikace, a to z mnoha důvodů (pohodlnost, jednoduchost, snazší přihlášení na cizím počítači apod).

Před nějakou dobou nasadil Microsoft rozšíření Outlook pro svůj prohlížeč Microsoft Edge. Nyní se však společnost Microsoft rozhodla o nasazení svého rozšíření i do prohlížeče Chrome. Důvod je zřejmý, prohlížeč společnosti Google má na trhu největší zastoupení a pokud by Microsoft nešel svým uživatelům vstříc tímto způsobem, mohl by také o ně poměrně reálně přijít.

Nutno podotknout, že tento doplněk skutečně svým uživatelům usnadní množství času a práce, protože umožní odesílat a přijímat e-maily, spravovat kalendář, úkoly a mnoho dalšího, a to dokonce bez nutnosti otevírat novou kartu v prohlížeči. Tento doplněk si můžete zdarma stáhnout z Internetového obchodu Chrome.