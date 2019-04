MMORPG Albion Online z roku 2017 přechází na free-to-play model

Do vod free to play her Albion vyrazil 10. března, po více jak dvou letech od vydání, kdy se hra nacházela v režimu b2p a nejlevnější verze byla za 30 dolarů. Během dvou uplynulých let se hra dočkala rozšíření na Linux, OSX či na mobilní zařízení android s tím, že se do budoucna počítá i s verzí hry i pro IOS. Hra do dneška prošla pěti sezónami a v současné době se nachází v šesté sezóně nazvanou Oberon, která odstartovala 20. března. S polu s tím, byl vydán nový trailer na hru, na který se můžete podívat níže.

S každou další sezónou přicházely do hry nové mechaniky, dungeony, nepřátelé, předměty a spousta dalších věcí s tím, že vývojáři od tohoto tempa nehodlají upustit a do budoucna nebude o nové věci nouze. Roadmapa pro letošní rok představuje novinky jako například možnost většího přizpůsobení vzhledu postavy, novou mapu pro Outland, skrýše či změny v guild vs guild systému hry.

Na f2p model podle vyjádření ze Sandbox Interactive přistupují z důvodu jejich přání rozšířit Albion mezi co největší počat hráčů. Podle jejich slov chtějí hrou přinést old-school, hardcore MMORPG zážitek k co největšímu počtu lidí. Podle vyjádření, třiceti dolarový vstupní poplatek odradil v minulosti spoustu hráčů už jenom od vyzkoušení této hry a tímto krokem doufají vývojáři k zvětšení počtu hráčů, kteří si hru vyzkouší, zjistí jestli má hra to, co očekávali a popřípadě dále zainvestují ve formě koupení premium verze či prémiové měny.

Vývojáři si však zakládají na tom, že je vyloučena situace, kdy by ve hře pomocí premium účtu/měny nastala pay to win situace a hráč bez premia byl znevýhodněn. Premium má umožnit pouze zrychlení procesu levlování a posouvání hranic skillu postavy. Navíc premium bude možnost i nadále získat zakoupením za in-game měnu. Pro hráče, kteří si hru již pořídili přichází vývojáři s odměnou ve formě speciálního mounta, prémiové měny, třemi dny prémiového statusu a speciálním avatarem.

Před spuštěním nového modelu měl Albion průměrně 10 000 denně aktivních hráčů. Když se svět Albionu otevřel pro všechny, v den vydání nebylo bez prémiového účtu takměř možné se dostat na sever a hráči se vyskytly na čekací listině s pořadím klidně i vyšším než pět tisíc. Jen čas ukáže, jestli se Albionu přechod na nový obchodní model vyplatí a jestli tím dokáže stabilně rozšířit hráčskou základnu.

Hru si můžete sami stáhnout pod tímto odkazem a zkusit potažmo zhodnotit, jestli Albion Online stojí či nestojí za váš čas.