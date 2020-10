Mobilní aplikace od Škodovky odhalí závadu na autě, stačí zvuková nahrávka

Znáte ten nepříjemný pocit, když se vám zdá, že vaše auto vydává divné zvuky. Člověk hned začne analyzovat, z jakého místa pochází a o jaký druh závady by se mohlo jednat. Ne vždy je ale jasno, a to i v případě, že necháte vůz zkontrolovat vyškoleným odborníkem.

Doba naštěstí i v tomto oboru postoupila dál a brzy by tak odhalení závady nemuselo být takovým oříškem. Přispět by mohla nově vyvíjená mobilní aplikace automobilky Škoda. Splňuje to, co si každý řidič už léta tajně přál. Na základě jednoduchého postupu dokáže odhalit závadu na autě.

Vývoj je zatím v plenkách a výsledky nemusí být u všech závad nutně stoprocentní, postupně ale budou tvůrci aplikace rozšiřovat jejich databázi, která by v budoucnu mohla sloužit jako rychlá a levná diagnostika. Zatím ji mohou využívat autorizovaní odborníci, budeme ale doufat i v budoucí verzi pro běžné uživatele.

Aplikace se jmenuje jednoduše Sound Analyser. Po třicetivteřinovém snímání zvuku skrze diktafon mobilního telefonu, odesílá záznam na server, ten následně vrátí výsledek. Čerpá ze zvukové databáze pořízené v autorizovaných servisech. Ta činí tisíce nahrávek a postupně se její archiv rozšiřuje.

"Každá nahrávka je převedena na spektogram, neuronová síť pak funguje na principu rozpoznávání obrazu," vysvětluje pro Český rozhlas Daniel Ondrůj, ředitel Škoda Auto Digilab. Dodává, že algoritmus v současné době umí rozpoznat deset servisních úkonů.

Ví, jak má znít například zvuk nezávadného motůrku ve zpětném zrcátku, nebo zdravý setrvačník. Odhalit dokáže i odchylky, které lidské ucho ještě neslyší. To může usnadnit práci automechanikům, případně přiblížit místo, na kterém zdroj problému hledat.

Při preventivní prohlídce dokáže aplikace odhalit třeba to, že se brzdy blíží do bodu, kdy se začne projevovat jejich běžné opotřebení, majitele vozu tak dokáže včas upozornit na budoucí investici a nutnost servisního úkonu.