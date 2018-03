Moder přidal do The Sims drogy a prostituci. Hráči mu platí 6000 dolarů měsíčně

The Sims 4 je volně dostupnou hrou, kterou si může zakoupit v kamenném obchodě každý mladistvý. Jak si však tuto hru už upraví v bezpečí svého domova, už není nijak kontrolováno. Moderská komunita většinou přináší zajímavé úpravy, které hru vylepšují z hlediska mechanik, vizuálních prvků i herního obsahu. Komunita obklopující herní simulátor The Sims 4 je podobně aktivní. Možná až moc.

Modifikace do vcelku nevinné hry The Sims 4 nese název Basemental. Za její tvorbou stojí moder, který odmítl vystupovat pod svým celým jménem, pouze pod křestním jménem Filip. Nápad na drogové zpracování hry mu vnutknul již existující moderský obsah, který umožňoval do hry implementovat hluché objekty s drogovou tématikou. Rozhodl se je modifikovat do funkční podoby.

Po přibližně šesti měsících nabídl svůj projekt na internetu a založil účet na Patreonu, kde žádá fanoušky o finanční podporu, aby mohl na modifikaci pokračovat i nadále na plný úvazek. Té se mu dostává od bezmála 2 000 uživatelů, kteří ho každý měsíc sponzorují celkovou částkou převyšující 6 000 dolarů.

Morální hledisko takové modifikace necháváme na čtenářích. Je třeba si však uvědomit, že The Sims 4 je cílená na děti a mladistvé, čímž se výrazně liší od podobně nevhodných modifikací do her jako Zaklínač 3, Grand Theft Auto V, Skyrim a další. Tyto hry jsou alespoň určeny dospělému publiku.

Pomineme-li morální hledisko, obsahově jde o velmi propracovanou modifikaci. Do hry přináší čtyři různé druhy substancí – kokain, MDMA, amphetamin a marihuanu. Simíci mohou drogy užívat hned několika způsoby. Jejich užívání má však velký dopad na jejich vzorce chování, a to i po vysazení. Zažívají kocoviny, závislosti i abstinenční příznaky. V opačném případě se mohou předávkovat.

Postavičky utvářejí i nové příběhy, které by v původní verzi (naštěstí) nemohly nikdy vzniknout. Vypustíte-li např. ambiciózní dceru do velkoměsta, aby se stala světovou spisovatelkou, nemusí vyjít vše podle plánu. Může propadnout do depresí, zapadnout do špatné party, začít brát drogy, následně je i prodávat a než se nadějete, prodává své tělo cizincům, aby měla na další dávku…

Životní příběhy jsou generované za pochodu a pokaždé vrcholí jinak. Málokdy však šťastně. Pro připravené publikum jde tedy o velmi propracovanou modifikaci, u které se nelze divit, že si získala tak velkou pozornost. Nejedná se rádoby-vtipnou modifikaci, kterých je internet plný, ale dokáže přednést i vážnější témata. Dokonce ani nemá být zábavná, ale spíše hraní komplikující.