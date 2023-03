Mozilla Firefox nyní ochrání uživatele před zneužitím cookies třetími stranami

Ne jednoho uživatele jistě obtěžují personalizované reklamy, kdy si jdete na e-shop vybrat nový spotřebič či elektroniku, přidáte si ji do košíku, ale pak si to rozmyslíte a koupíte to jinde. Během několika dalších týdnů se vám bude na všech webech neustále připomínat, že jste nechali nějaké zboží v košíku a budete vyzýváni k dokončení nákupu.

Mozilla se rozhodla proti tomuto nešvaru zakročit a vytvořila funkci Total Cookie Protection (TCP), kterou automaticky aktivovala ve výchozím nastavení ve své aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android. Tato funkce již nějakou dobu běží na Firefoxu ve Windows, Mac či Linux.

Zdroj: Shutterstock

V praxi je Total Cookie Protection celkem dobře vymyšleno, protože zamezuje sdílení cookie souborů mezi jednotlivými weby. Soubory cookie třetích stran většinou o svých uživatelích shromažďují co největší množství informací z celého internetu za jediným účelem – chtějí identifikovat vaše záliby, potřeby, koníčky a tato data dál prodat firmám poskytujícím personalizovanou reklamu.

Díky TCP budou ale cookie soubory dostupné pouze tomu webu, který ho vytvoří a na kterém se nacházíte. Při výše uvedeném příkladu byste tak výzvu k dokončení nákupu viděli pouze v případě, že se vrátíte na stejný e-shop. To samozřejmě stíží práci jiným společnostem, které se zabývaly vytvářením vaší internetové identity a přeprodáváním vašich údajů.

Součástí aktualizace aplikace Firefox pro Android je i jistá propagace Firefox Relay, který má i omezenou bezplatnou úroveň. Firefox Relay umí napříkald použít alias pro e-mailový účet, což využijete pro registaci na nedůvěryhodný web, kde je vyžadováno přihlášení do vašeho e-mailového účtu.