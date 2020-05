Mozkové implantáty Elona Muska by mohly být testovány na lidech už příští rok

Technologický záběr Elona Muska sahá dále, než jen za vesmírnou společnost SpaceX a elektromobilní společnost Tesla. Věnuje se i několika startupům. V rámci společnosti Neuralink se pokouší propojit lidské vědomí s umělou inteligencí, a to díky speciálním mozkovým implantátům. Musk je známý tím, že v oblasti vývoje nezná hranic, a to se týká i Neuralinku. Jeho původní projekt je totiž vyvinout implantát, který by dokázal pomocí vjemů ovládat mobilní telefon.

Zdroj: BusinessInsider

Tento speciální implantát pak bude mít velikost zhruba obyčejných chytrých hodinek, který doktoři vpraví zhruba dva až tři milimetry pod povrch mozku, kde se roboticky připojí elektrody. V novém podcastu Joea Rogana Elon Musk nastínil ještě o mnoho neuvěřitelnější vizi než je ta původní. Chce, aby tyto speciální implantáty nejen komunikovaly s mobilním telefonem, ale aby vysílaly stimuly, které by v konečném důsledku mohly i léčit zrak, sluch nebo paměť.

Zjednodušeně se dá říci, že by tento implantát mohl částečně simulovat poškozené neurony pomocí různých vysílaných frekvencích. Musk by si přál, aby toto zařízení šlo do těla pacienta vpravit i vyndat, a zároveň se zmínil, že by první testy na lidech mohly přijít již do roka. Zdůraznil však, že je na projektu ještě mnoho práce.

Implantát by pak bylo možné připojit pomocí Bluetooth či bezdrátově nabíjet. Elon Musk ve výše zmíněném podcastu také použil výraz, který až trochu moc připomíná „RUR“ od Karla Čapka, a to „lidská symbióza s umělou inteligencí.“ Podle Muska však tento výraz není ničím novým, protože již nyní máme problém odtrhnout se od technologií. Je však již nyní jisté, že k uskutečnění Muskových cílů a snů zbývá mnoho práce.