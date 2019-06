Mrkněte na první záběry z hraní Star Wars Jedi: Fallen Order. Překoná KOTOR?

Výborná dvojice RPG her Star Wars: Knights of the Old Republic již téměř před dvěma dekádami nastavila laťku hodně vysoko a od té doby jsme se stejně našlápnutého Jediovského příběhu nedočkali. Naposledy se toho pokusila dosáhnout akční adventura Star Wars: The Force Unleashed, která se ale už nesetkala s takovým nadšením, a třetí díl se nakonec ani nekonal.

Ale už letošního 15. listopadu dostaneme šanci zjistit, jak si s takovým úkolem poradí vývojářské studio Respawn Entertainment. Star Wars Jedi: Fallen Order bude kanonickou akční adventurou z pohledu třetí osoby odehrávající se krátce po událostech třetí filmové epizody Pomsta Sithů. Setkáme se tak i s několika známými tvářemi, jako je třeba Saw Gerrera nebo roboti typu KX z Rogue One, kteří na rozdíl od filmového K-2SO rozhodně nebudou přátelští.

Podle Matta Martina z Lucasfilm Story Group bude hra částečně propojena i s loňskou komiksovou sérií Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith, některé náznaky se ukázaly již v prvním traileru – například přítomnost Purge Troopers (vojáci impéria vycvičeni jako eskadra smrti z poslední generace klonů Jango Fetta před ukončením jejich produkce) nebo Second Sister, která tyto jednotky vede. V nejnovějším čtvrthodinovém videu ukazujícím dosud neviděné záběry ze hry navíc postavy na pozadí prohodí jednu z nejznámějších hlášek z třetího dílu.

Hráči se ujmou role jednoho z mála přeživších Jedi padawanů Cala Kestise a jeho věrného parťáka, robůtka BD-1. Ten je navzdory své nezkušenosti poměrně dobře vycvičen a v gameplay videu, které se odehrává až několik hodin po začátku hry, ukazuje své bojové schopnosti. Vizuálně se jedná o docela pěkný požitek, Cal dokáže se světelným mečem odrážet střely z nepřátelských zbraní zpátky na ně, uhýbat útokům kotouly a využívat Sílu na plné obrázky – odhazovat či přitahovat nepřátele a zpomalit tok času.

Ve správné kombinaci se tak může povést třeba takový kousek, jako se ukázal právě v průběhu poslední prezentace, kdy náš mladý padawan na chvíli pozastaví letící střelu z trooperské pušky a nebohého nepřítele postaví přímo do její dráhy. Podle videa se zdá, že většina obyčejných nepřátel padne na jednu ránu, což je téměř totožné s filmovou předlohou, u speciálních nepřátel už bude potřeba i trocha taktizování a uhýbání.

Podle ukázky to navíc vypadá, že se bude jednat o převážně koridorovou hru, což je po tornádu poloprázdných open-world her poměrně příjemnou změnou. Tvůrci také vyzdvihují přítomnost jistých RPG prvků, jako je vývoj charakteru v průběhu hry a vylepšování schopností. Jelikož má ale v tomto světě hlavní hrdina svou jasně danou kanonickou úlohu, je dost pravděpodobné, že nás nečeká možnost přílišného rozhodování v dialozích ani v konkrétních událostech během hry.

Asi největší výtkou jsou zatím trochu lámavé animace, které na sebe příliš hladce nenavazují, ale na vypilování ještě zbývá vývojářům půl roku. Zájemci si případně již nyní mohou Jedi: Fallen Order předobjednat na libovolnou platformu – Xbox, PlayStation i PC, a to buď ve standardní či deluxe edici, a získat tak exkluzivní in-game bonusy.