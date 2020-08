Na Vltavě plave první betonová budova vytištěná na 3D tiskárně

Zdroj

Na Vltavu byl v Pražských Holešovicích spuštěn světový unikát v podobě první plovoucí betonové budově vytisknuté na 3D tiskárně, která dostala jméno Prvok. Na tisknutí Prvoka se podílela i 3D tiskárna Máša, která se nachází na předměstí Českých Budějovic v jedné z nepoužívaných průmyslových hal. Podle autorů byly náklady na stavbu této prvotiny zhruba 10 milionů korun, ale pokud by se měl dostat do sériové výroby, klesly by až na 4 miliony.

Autor Prvoka, Michal Trpák, sám přiznává, že samotné spuštění na vodu bylo stejně náročné jako tisk. Vzhledem k tomu, že pan Trpák je zároveň sochař, vidí ve svém Prvokovi i umělecké dílo a dodává: „Pro mě bylo důležité, jak to bude celé vypadat a zda bude vzbuzovat emoce. Věřím, že Prvok diskuzi vzbuzovat bude.“

Prvok je unikátem nejen díky svému vzniku, ale i tím, že se jedná o jediný rozložitelný, převozitelný, složitelný a plující dům. Celý vývojový tým pak provedl maximální zatěžkávací zkoušku, kterou Prvok úspěšně prošel. Stavba domu pomocí 3D tisku umožňuje sochaři si více pohrát nejen s obrysem, ale i s těmi nejmenšími detaily.

Vzhledem k tomu, že tento drobeček váží 30 tun, bylo zapotřebí přepravit ho do 150 km vzdálené Prahy pomocí speciálního tahače, který měl místo tlumičů speciální měchy, aby se eliminovalo případné narušení budovy. Vzhledem k tomu, že čeští zákonodárci nepočítali s plovoucími betonovými stavbami, musí být Prvok umístěn na provizorním plovoucím pontonu. Pokud máte zájem a chuť, je Prvok k vidění až do konce srpna na Střeleckém ostrově. Následně bude přemístěn na nějaké místo v okolí Prahy, kde bude k dispozici k dalšímu pronájmu.