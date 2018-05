Nad lootboxy se pomalu stahují mračna. Belgie plánuje trestní stíhání

Abychom uvedli na pravou míru, jedná se o typ lootboxů, které značně urychlují postup hrou nebo značně hráče zvýhodňují proti těm, kteří další finance neinvestují. Pokud by se jednalo o balíčky, které přidávají pouze dodatečné věci, jako jsou kosmetické úpravy, nikdo by s tím neměl asi problém. Reálná situace je však jiná a některé firmy značně přestřelili, když do svých her implementovali systém placených odměn, které opravdo výrazně zvýhodňovali platící hráče.

Během dubna bylo možné se dočíst, že Belgická herní komise (dále jen BGC) prošetřovala situaci u her, které lootboxy využívají (namátkou se jedná o tituly Overwatch, Star Wars: Battlefront 2 či FIFA 18) a nakonec je označila za novou formu gamblerství. Aktuálně se situace o něco přiostřila, jelikož BGC navrhla trestné stíhání velkých vydavatelských firem jako Electronic Arts, Activision Blizzard nebo Valve.

Server GamesIndustry uvedl, že nejdříve by ale měla mezi stranami proběhnout diskuze, která by snad mohla přinést nějaké řešení, aniž by bylo nutné hnát celou situaci před soud. Jednání by pak měl vést samotný ministr spravedlnosti Koen Geens. Přestože se právní kroky neplánují ihned, neomezeně času na jednání není, i když o žádném konkrétním termínu se zatím nemluví.

Jaký však bude případný dopad, je diskutabilní. Oddělení vnitřních záležitostí nového Zélandu například lootboxy za gamblerství nepovažuje a stejného názoru se drží i evropská komise PEGI, severoamerická ESRB, nebo Asociace zábavního softwaru. Výsledek tedy může být, že omezení lootboxů by se vztahovalo pouze lokálně pro Belgii, na druhou stranu by to mohlo vytvořit vrátka i pro další země, které by chtěly lootboxy omezit.